La historia del creador de zumba contada en una serie de televisión

La historia de éxito del bailarín y creador del baile zumba, Alberto ‘Beto' Pérez, ha despertado el interés de la cadena Telemundo. Por ello, decidió transmitir una serie sobre su vida personal. La producción bajo el nombre ‘Nadie me quita lo bailao' o simplemente ‘Zumba', cuenta cómo a través del baile ‘Beto' pudo esquivar la violencia en Cali (Colombia), su ciudad natal, hasta llegar a Miami, Estados Unidos, donde logró consolidar su empresa, la cual es hoy fuente de inspiración y superación.

Parte del elenco principal de la telenovela conversó vía telefónica con La Estrella de Panamá y cuentan cómo fue su experiencia en este proyecto realizado por Fox Telecolombia para RCN Televisión. Una de ellas fue la actriz colombiana Alejandra Ávila, quien interpreta a Sandra Izquierdo (novia de ‘Beto'), quien comentó que lo más difícil de interpretar a Sandra fue bailar perfectamente las dieciocho coreografías que hace en la serie. ‘Tuve que adelgazar unos cuantos kilos para lograr tener el cuerpo de una bailarina. Me sometí a varios entrenamientos sola, los cuales duraban de dos a tres horas al día; de igual forma lo hice con el grupo que me acompañó en la telenovela, además de una dieta estricta', compartió Ávila.

La actriz adelantó que una de las cosas que más rescata de su personaje es el hecho de que ‘uno tiene que luchar por el amor, pase lo que pase'. Añadió que, sin querer, Nadie me quita lo bailao marcó su vida, ya que aunque ya terminó de grabar la telenovela, sigue haciendo zumba como parte de su estilo de vida.

Otro punto que subrayó Ávila fue su relación durante la grabación con el actor Julián Román, quien hace el personaje de ‘Beto' Pérez en la serie. Aseguró que fue un proyecto maravilloso porque desde el primer casting que hiceron juntos tuvieron una conexión muy profesional y una gran amistad.

Después de la intervención de Ávila, Román expresó que la serie es una historia necesaria en este momento. ‘Se acerca a lo que afortunadamente he venido haciendo en las ficciones, contando la vida de personajes que han existido y a los cuales el arte los salva. Esta serie tiene música, baile y un gran elenco, llega en un momento necesario para refrescar las pantallas', declaró el actor colombiano.

La actriz Luz Estrada, quien interpreta a Gloria, la mamá de ‘Beto', contó que estar en esta producción es homenajear a las mujeres que día a día luchan por sacar adelante a sus hijos. ‘Este personaje me dejó tantas lecciones, como que el amor y el apoyo de la familia y los amigos es el verdadero tesoro que hay que cuidar, porque sin ello el dinero y el éxito no tienen sentido. Que todo se puede lograr si crees en ti mismo y nunca te rindes. Parecieran frases de cajón, pero mi experiencia en la vida me ha enseñado que son ciertas', puntualizó la actriz.

¿Quién es Alberto Pérez?

‘Beto' Pérez, como se le conoce actualmente, es el creador de zumba, una disciplina fitness , con más 20 millones de seguidores que practican todos los días sus coreografías para mejorar la salud y alegrar el alma.

Desde muy pequeño descubrió la pasión por el baile y se convirtió en su mayor sueño sin pensar que su pasión lo llevaría a inspirar una serie biográfica acerca de alguien de su natal Colombia.

‘Estoy muy orgulloso por el trabajo que han hecho. Quiero mostrarle a la gente que en Colombia no solamente hay series de narcotráfico y de mujeres extrañas sino que también hay gente que puede sacar la cara por el país', reveló el artista a la revista People En Español .

Su trabajo como bailarín lo le llevó a trabar con su compatriota Shakira y llegó a convertirse en su coreógrafo personal.

Zumba se puede practicar a cualquier edad

ORIGEN

Su nombre proviene del verbo ‘zumbar' (sinónimo de vibrar), haciendo de este modo alusión a las vibraciones que se experimentan en todo el cuerpo al realizar los movimientos correspondientes. Esta disciplina utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como lo son salsa, merengue, cumbia, reggaetón y hasta bachata, dependiendo de la ciudad donde se practique. En cada sesión se pueden llegar a quemar de 50 a 300 calorías, según comentó su creador, Alberto Pérez (48 años). Actualmente existen varios tipos de zumba: ‘fitness', ‘kids', ‘gold', ‘step', ‘toning', ‘aqua zumba', ‘sentao', de tal modo que estos ejercicios se pueden practicar a cualquier edad y en cualquier momento.