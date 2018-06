Los hijos del 'rey del pop' se despiden de su abuelo en las redes sociales

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Tal y como ya habían vaticinado varios miembros de su familia en las últimas semanas, Joe Jackson falleció este miércoles a consecuencia de complicaciones derivadas de los problemas de salud que arrastraba desde hace tiempo. En sus últimas horas, el anciano de 89 años estuvo acompañado por varios de sus seres queridos -los mismos a los que supuestamente había restringido el acceso a su habitación de hospital en un principio-, entre quienes se encontraba su nieta Paris Jackson.



La única hija del desaparecido rey del pop ha sido la encargada de revelar que, al margen de las tensiones que existen en el seno del clan, todos los que se acercaron a visitar al antiguo productor lo hicieron desde "el cariño y el respecto". Por su parte, ella tuvo la oportunidad de "inundar de besos y carantoñas" a su abuelo y de hacerle prometer antes de su partida que la visitaría en sueños como un fantasma.



"Eres el hombre más fuerte que he conocido. Tu legado pasará a la historia, igual que tú, como uno de los mayores patriarcas que han existido. Apreciaré cada momento que compartimos hasta el día que muera, en especial los últimos", ha escrito la aspirante a actriz y cantante en sus redes sociales junto a una imagen de su mano sosteniendo la de Joe. "Te quiero, abuelo. Tanto, tanto, tanto que no hay palabras para describirlo. Siento una inmensa gratitud hacia ti, siempre lo haré. Todos nos sentimos así. Gracias por todo, de verdad. Descansa en paz y sigue adelante. Te veré en mis sueños muy pronto".



Prince, el primogénito de Michael Jackson, ha seguido el ejemplo de su hermana y ha rendido homenaje al cabeza de familia rescatando una imagen de los dos junto a la que ha escrito: "Este hombre es y siempre será un ejemplo de dedicación y fuerza de voluntad. No eligió el camino más sencillo, sino el que era mejor para su familia. Me enseñaste a sentirme orgulloso de ser un Jackson y lo que realmente implica mi apellido; me enseñaste la importancia de la constancia en los momentos adversos y, sobre todo, me mostraste lo que es la fuerza y la valentía. No ha habido ni habrá otro como tú. Vuela libre. Hasta que nos veamos de nuevo".



Otro de los nietos de Joe Jackson, TJ Jackson -hijo de Tito Jackson y guardián legal junto a su abuela Katherine de los tres retoños de Michael desde la muerte de este- ha destacado en su mensaje de despedida el amor y el compromiso necesarios para dedicar toda una vida a construir una dinastía, "algo que no todos comprenderán" asegura.



El deseo de Katherine, la esposa de Joe a nivel legal pese a que en la práctica se separaran a finales de los 70, era que su marido pudiera fallecer en la cama de su propia casa, aunque los doctores se opusieron al traslado al considerar que el enfermo se encontraba demasiado débil y finalmente murió a las tres de la madrugada en un centro médico de Las Vegas.



La primera en pronunciarse públicamente acerca de la triste noticia fue La Toya Jackson. La cantante de 62 años se despidió de su padre agradeciéndole por última vez el trabajo que realizó durante décadas como mánager de la mayoría de sus retoños.



"Nos diste fuerza, nos convertiste en una de las familias más famosas del mundo. Siempre lo recordaré, eso y los momentos que compartimos juntos y lo mucho que me confesaste que te preocupabas por nosotros. Descansa en paz, Joe Jackson", le deseó.