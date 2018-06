El hijo de Johnny Depp y Vanessa Paradis sufre un 'serio problema de salud'

Bang Showbiz

Desde hace días estaba previsto que la actriz francesa Vanessa Paradis recorriera este martes la alfombra roja de la premiere en París de su última película, 'A Knife In The Heart', pero finalmente su aparición fue cancelada en el último momento por motivos personales.



Ha sido el director del filme, Yann Gonzalez, quien se ha encargado de explicar en el marco del evento los motivos que habían obligado a la intérprete a perderse la cita con sus fans, alegando que esta había recibido una inesperada y preocupante noticia sobre su hijo de 16 años, Jack, a quien tuvo con su expareja Johnny Depp.



"Por desgracia Vanessa no ha podido acompañarnos esta noche. Ha tenido que ausentarse debido a un problema de salud muy serio de su hijo", ha revelado Yann de forma escueta a la publicación Public.



Por el momento se desconoce qué enfermedad padece el joven o la gravedad de la misma, y si su famoso padre ha viajado hasta Francia desde Londres, donde se ha establecido en los últimos meses, para estar a su lado.