La hija de Sidney Toledano, todopoderoso del lujo, se lanza al diseño

Julia Toledano ha entrado de lleno en la familia del diseño dejando de lado las cuentas y negocios que lleva su padre, Sidney Toledano, uno de los rostros más importantes del lujo tras haber dirigido Dior durante 20 años y ser ahora director del grupo LVMH (Givenchy, Loewe, Céline, etc).



Lo ha hecho con una firma propia de zapatos, Nodaleto, inspirada en sus raíces españolas y marroquíes, y en la línea de negocio de marcas como la hispano-británica Miista o la alemana Aeydé, que arrasan en redes sociales gracias a diseños llamativos, confortables y con el añadido de producciones de cercanía.



"Mi padre ha seguido el proyecto de lejos. No quiero que suene mal, pero no quería que interviniera", dice la creadora entre risas en una entrevista a Efe.



Toledano, cuyo rostro se ha hecho conocido en el mundillo por asistir a desfiles junto a su padre y amigos, trabajó como periodista hasta hace dos años, cuando decidió estudiar diseño en Londres y viajar después a Italia para aprender las técnicas de creación de zapatos.



"He tenido en la familia esta transmisión del producto, por eso he decidido hacer los zapatos en Venecia, Italia. Desde pequeña aprendí que Italia representa el lujo, para mí era importante aportar el saber hacer que he conocido toda mi vida", añade.



Según Toledano -hija-, el padre (Casablanca, 1951) dio su bendición únicamente terminado el proyecto, que lleva en realización un año gracias también a Olivier Leone, socio de la marca y director artístico de la firma.



La primera colección, que saldrá a la venta en los próximos meses a través de internet y en algunos puntos de París, como el famoso Bon Marché de la "Rive Gauche", revela la que será la estética Nodaleto: tacones anchos aptos para llevar todo el día, punteras rectangulares y un aspecto setentero.



"La idea es vender en internet pero también en puntos de venta físicos porque el espíritu y universo de la marca son muy importantes para nosotros que no puede transmitirse únicamente en línea, si bien nuestra identidad estará muy centrada en redes", añade.



Botines de piel, zuecos planos con espuelas tipo joya en la parte trasera en blancos, marrones y sobre todo naranja, el color de Nodaleto, elegido como referencia a Andalucía.



La calidez de la marca, según su creadora, es cálida y transmite la esencia de los países de origen de su familia: Marruecos, España y el sur de Francia.



"Creo que era algo muy importante para nosotros. Mi abuelo siempre hablaba español en casa, lo recuerdo desde pequeña como una historia de transmisión de valores, de la cultura, que en la firma se ha sumado a mi obsesión por los años 70 y la arquitectura", cuenta.



De momento, tras su presentación en París, Nodaleto conquistó un millar de seguidores en Instagram, para lo que ha sido trascendental el apoyo de, entre otras, la veterana periodista de moda francesa Sophie Fontanel, que probó varios modelos, o la "influencer" Gala González.