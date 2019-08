Tom Hiddleston no quiere ni escuchar el nombre de Taylor Swift

Bang Showbiz

La publicación a mediados de 2016 de unas fotografías en las que Taylor Swift y Tom Hiddleston aparecieron besándose en una playa de Rhode Island, apenas dos semanas después de que se conociera la noticia de la ruptura de la cantante con el DJ Calvin Harris, consiguieron que el mundo entero se volviera loco.

La fascinación que produce esa inesperada nueva pareja se requerirá en parte a las sospechas de montaje -en ese momento el nombre del actor británico sonaba con fuerza para reemplazar a Daniel Craig como James Bond- que planeó sobre su romance durante su corta duración y que no hicieron más que aumentar cuando él perdió ver en una de las fiestas tradicionales que su entonces chica organizaba con motivo de las celebraciones del 4 de julio con una camiseta que rezaba 'Yo corazón TS'.

El escrutinio mediático y las burlas que soportó en aquella época le pasó claramente la factura a Hiddleston, tras explicar en una entrevista de 2017 por qué se había puesto esa prenda de la vergüenza -él sostuvo que era la única que tenía una mano para proteger del sol y que le ocurrió una ocurrencia divertida y negar que su noviazgo con la estrella del pop fuera de una mandrula publicitaria, él no quiere volver a hablar en público de ese tema.

Así lo demuestra la nueva entrevista que ha concedido al periódico The New York Times, en la que exigió el periódico en cuestión -Laura Collins-Hughes- no sacara un relucir en ningún momento el nombre de Taylor Swift."Su publicista solo mencionaó esa condición después de que yo presente en el lugar acordado: Nada de hablar de Taylor Swift, con quien el señor Hiddleston presentó un breve e intenso romance que dio pie a un sinfín de títulos y que, tras su ruptura , ella se considera como inspiración para las letras de sus canciones ", explica el artículo en cuestión.