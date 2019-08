Heidi Klum reacciona de la mejor forma posible al no entrar en unos vaqueros

Bang Showbiz

La modelo Heidi Klum ha decidido tomarse con sentido del humor la pequeña decepción que se ha llevado al recibir por correo unos pantalones de la nueva colección de la influencer italiana Chiara Ferragni y descubrir que la talla que le han enviado no le entraba.



En lugar de desesperarse o proponerse rápidamente iniciar una de esas 'dietas' tan milagrosas como estrictas que siguen muchas de sus compañeras de profesión, ella ha optado por grabarse tratando de abrocharse sin éxito los vaqueros en cuestión mientras se pregunta en voz alta si las bondades de la vida de recién casada -ella contrajo matrimonio hace unas semanas con el músico Tom Kaulitz- podría haber empezado a pasarle factura.



"Chiara, ¡muchas gracias! Me parece muy amable por tu parte envía tus jeans en una talla pequeña, pero me parece que voy a necesitar la mediana ... o lo mejor la grande", explica la maniquí alemana con total naturalidad. "Puede que haya comido demasiada pasta durante mi luna de miel en Italia, pero solo suben hasta aquí", agrega antes de ponerse al bailar frente a la cámara enseñando el tanga negro que sobresale por encima de la cinturilla.