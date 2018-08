Halle Berry reacciona a una foto suya en la habitación del príncipe Enrique

Bang Showbiz

Esta semana las redes sociales rescataron una serie de fotografías antiguas del príncipe Enrique tomadas durante sus años como estudiante en el prestigioso colegio Eton. En las imágenes, el nieto de Isabel II aparecía en uniforme mientras realiza sus deberes, asistía a clases de pintura o arte dramático y se divertía en las instalaciones del centro educativo, incluida en la habitación que ocupaba en aquella época.



Un detalle en concreto de la decoración de su cuarto ha conseguido llamar poderosamente la atención de la esfera virtual: un póster de la actriz Halle Berry que ocupaba un lugar de honor en una de las paredes, entre el escritorio del joven Enrique y una cómoda en que reinaba un pequeño caos.

No resulta difícil llegar a la conclusión que, en aquella época, el hijo de Carlos y Diana era, al igual que otros muchos adolescentes y probablemente que sus compañeros de clase, un gran admirador de la chica Bond.

Ante ello, la actriz estadounidense reaccionó de manera jocosa a través de su cuenta en Twitter comentando: Ok #PrinceHarry, I see you! #HalleBerryPosta @MissyElliott