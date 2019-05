Gilberto Santa Rosa agradece a artistas urbanos agilidad y alianzas musicales

"Los artistas que somos del siglo pasado extrañamos muchas cosas", dijo Santa Rosa a Efe durante una visita a Miami para presentar su nuevo disco "40... Y contando en vivo desde Puerto Rico", grabado frente a una audiencia en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.



Sin embargo, "hay que agradecer cómo los nuevos artistas han empujado las fusiones y nos han dado nueva vida todos", afirmó el llamado "Caballero de la salsa", con la generosidad que lo caracteriza.



Santa Rosa indicó que los nuevos sonidos, la costumbre de hacer colaboraciones y el ritmo más ágil para sacar canción tras canción son novedades que han aportado una nueva energía a la que le da la bienvenida.



"Ahora todo lo noto más rápido", dijo Santa Rosa sobre la inmediatez con la que ahora se conocen los países que escuchan su música.



"Estoy entusiasmado con lo que está pasando", confesó el cantante de 56 años, quien subrayó que "como casi todo en la vida", la música tiene ciclos, como su propia carrera artística, que "ha sido una verdadera montaña rusa".



El disco, que sale este viernes a la venta, incluye algunos de los más grandes éxitos de una carrera que comenzó a los 16 años, entre los que se destacan "Conciencia", "Que alguien me diga" y "Déjate querer".



Santa Rosa reconoció que el proyecto de cantar un disco en vivo es "muy complicado", hasta cierto punto "horrible" como describe el estrés de saberse ante un concierto en el que todo tenía que salir perfecto.



"Menos mal, que yo ya tenía la experiencia del disco que grabé en el Carnegie Hall. Claro, eso fue hace 20 años", agradeció.



Pero "me divertí mucho y me emocioné mucho" gracias a la magia que pasa cuando un artista se conecta con su público. "Cuando sales a escena y te conectas con esa energía, se te olvida el disco, se te olvida todo y vamos a hacer música".



El concierto de Puerto Rico fue grabado el 17 de febrero de 2018 y fue uno de los 42 que dio como parte de su gira "40 y contando".



"Allí fue donde comencé siendo muy joven. Donde me conocieron como Gilbertico. Fue una noche muy especial ", explicó.



La experiencia, que compartió con colegas de la talla de Luis Enrique, Víctor Manuelle, Vico C, Tito Nieves y Pirulo y La tribu, también fue documentada en un especial para el canal de cable HBO.



La disfrutó tanto que su próximo disco, bajo el título de "Colegas", consiste en colaboraciones con una veintena de artistas, entre los que están Tito Nieves, José Alberto "El canario", Tito Rojas, Víctor Manuelle, Moncho Rivera, Herman Olivera, Choco Orta y Michelle Brava y el cantautor cubano residente en Puerto Rico Juan José Hernández, autor de varios temas de Santa Rosa.



Santa Rosa, que en 2018 lideró la cartelera Billboard de discos de música tropical, adjudica la longevidad de su carrera a su pasión por la música.



"Desde muchachito sabía que había que tener un sello", crearse su propio estilo de cantar. "Yo no soy músico, arreglista, productor. Yo tenía que tener un sonido personal", subrayó.



Esa marca se nota desde sus primeras grabaciones, en las que él dice que suena como "el ratón miguelito".



Su nueva producción incluye 17 de sus clásicos como "Déjate querer" (1999), "Que alguien me diga" (2000), "La agarro bajando" (2001). "Conteo regresivo" (2007, "Vivir sin ella" (1990), "Conciencia" (1991), "Vino tinto" (1992) y "Me volvieron a hablar de ella" (1994), entre otros.