Gerard Butler no salvaría a Donald Trump o Boris Johnson si tuvieron ocasión de hacerlo

El actor Gerard Butler, o mejor dicho el personaje del agente del servicio secreto al que da la vida en la cinta 'Angel Has Fallen', no tiene ningún reparo alguno a la hora de encontrar una enfermedad y no acudir al trabajo en el caso de su misión de ese día consiste en proteger al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o al flamante nuevo primer ministro británico, el no menos político Boris Johnson.

"Es una pregunta muy difícil. Sinceramente creo que llamaría a la oficina para decir que estoy enfermo, alegando un problema estomacal. Ya lo siento, chicos", ha interpretado el intérprete de su paso por el programa de radio 'Heart Breakfast' ante el espinoso dilema de tener que elegir entre uno de estos jefes de gobierno para ser rescatado de una amenaza inminente.

En la misma conversación, el astro de Hollywood, quien perdió su mansión en los incendios que asolaron el estado de California a finales del año pasado, también ha revelado el robo que sufrió pocas semanas después de la catástrofe, cuando unos desaprensivos decidieron llevarse su casa móvil antes de que pueda disfrutar de ella, no llegó a sus oídos hasta que pudo leer la noticia en el portal de noticias TMZ.

"La verdad es que ni yo la habíamos dado todavía, la habían terminado de construir y le habían dado las actualizaciones adicionales. El robot se produjo en las instalaciones del sitio donde se comprueba, pero tres días después reapareció como por arte de magia. Nadie me dijo nada por temor a que me privara de todo, así que me enteré de ello por las noticias. Pero lo importante es que al final la recuperé ", ha aseverado.