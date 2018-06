El funk de Bruno Mars hace vibrar a Lisboa en el segundo día del Rock in Rio

EFE

El cantante estadounidense de r&b y pop Bruno Mars hizo vibrar a Lisboa este domingo a ritmo de funk con los temas de su disco "24K Magic" en el concierto principal de la segunda jornada del Rock in Rio.



En apenas hora y media de concierto, Mars actuó ante un público entregado en un evento en el Parque de Bela Vista para el que se habían agotado las localidades hace meses.



El hawaiano repitió el repertorio que usó esta semana tanto en Barcelona como en Madrid, en el que combinaba sus sencillos más recientes, como "Finesse" o la propia "24K Magic", con canciones que han definido su carrera, como "Treasure" o "Locked out of heaven".



También hubo espacio para el desasosiego con "Marry you", "When I was your man" y "Just the way you are", temas más pausados que lo lanzaron al estrellato mundial durante esta última década.



Para cerrar la noche, entusiasmó a los lisboetas una vez más al ritmo de la aclamada "Uptown Funk", con la que se despidió del Rock in Rio.



Demi Lovato, que también actuó esta semana en las dos principales ciudades españolas, fue la otra gran protagonista al preceder a Mars en el segundo mayor concierto del día.



La artista estadounidense arrancó con una demostración de su potencia vocal con "Confident" para continuar con algunas de sus canciones más movidas, como "Daddy issues", "Cool for the summer" o "Sexy dirty love".



Lejos ya del papel de estrella adolescente Disney con el que llegó al estrellato, Lovato mostró una imagen atrevida y cargada de sensualidad.



Además de un repaso casi íntegro de su último trabajo de estudio, "Tell me you love me", versionó sus colaboraciones en "No promises" (de Cheat Codes), "Solo" (de Clean Bandit) y la popular "Échame la culpa", del puertorriqueño Luis Fonsi.



Acabó con la reivindicativa "Sorry not sorry" y una emocional versión acústica al piano de "Sober", que acabó por ser un final anticlímax que dejó a los asistentes con ganas de más.



La música en lengua portuguesa ganó protagonismo en esta segunda jornada con las actuaciones en el palco principal de la brasileña Anitta y el local Agir -con proposición de matrimonio incluida-, además de los conciertos en los escenarios alternativos de HMB y Karlon, entre otros.



El Rock in Rio Lisboa 2018 llega a su ecuador y retomará su actividad el próximo viernes con una jornada repleta de grupos, en la que cantarán The Killers y los británicos The Chemical Brothers y James, además de los portugueses Xutos e Pontapés.



Tras arrancar el pasado sábado con conciertos de Muse, Bastille, Haim y Diogo Piçarra, el festival terminará el día 30 con el concierto final de Katy Perry, una de las mayores estrellas del pop mundial de la última década y que forma parte de la gira "Witness", que arrancó en septiembre y se prolongará hasta agosto.



Jessie J y su nuevo trabajo "R.O.S.E.", Hailee Steinfeld y la brasileña Ivete Sangalo completan un cartel principal de cierre protagonizado íntegramente por mujeres.