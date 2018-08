La familia de Michael Jackson celebra en Las Vegas su cumpleaños

EFE

online@laestrella.com.pa



La familia de Michael Jackson se reunió esta noche en Las Vegas (EE.UU.) para celebrar con un evento especial el que habría sido el sesenta cumpleaños del "rey del pop", informaron medios locales.



Paris Jackson y Prince Jackson, hijos del artista, encabezaron la lista de celebridades que acudieron el miércoles a la ciudad del juego para rendir homenaje al autor de álbumes como "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) o "Bad" (1987).



Los dos hijos fueron los encargados de recoger, en nombre de su padre y a título póstumo, el premio Elizabeth Taylor Legacy 2018 que entrega la fundación contra el sida creada por la actriz.



La fiesta, que se celebró en el hotel Mandalay de Las Vegas, contó con una representación especial de "Michael Jackson ONE", el espectáculo en forma de tributo que creó Cirque du Soleil.



El productor musical Mark Ronson, que hoy presentó de la mano de los herederos de Jackson el remix "Diamonds Are Invincible" basado en varias canciones del "rey del pop", fue uno de los DJ invitados de la celebración.



Tito y Jackie Jackson, hermanos de Michael y miembros del grupo The Jackson 5, también asistieron a la velada.



De la misma forma, entre los famosos que se dejaron ver hoy destacaron Vannesa Hudgens, Usher, Evan Ross, Ashlee Simpson y Gabrielle Union.