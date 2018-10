Estilo español se reafirma en Panamá

Keila E. Rojas L.

R einventar, marcar tendencia e innovar, tres aspectos valiosos y clave para Pilar Sáinz. La veterana diseñadora española, radicada en Panamá hace cinco años, conquistó con su encanto español la pasarela de la Fashion Week Panama, 2018.

Pilar Sáinz es la directora creativa de su firma homónima. Según explica, incursionar en el mercado panameño de la moda no fue complejo; sin embargo, el reto está ‘en mantenerse'.

‘Entrar al mercado —panameño— no fue difícil. Fui invitada en la Fashion Week de Panamá por primera vez en 2012. Traje una colección de novias junto a Sara Bazán, ella fue quien me introdujo en Panamá. Tú llegas como internacional y te abren las puertas, pero cuando ya te quedas aquí tienes que mantenerte, y ese es el reto más difícil', señala.

‘Uno piensa que como tiene éxito en su país puede llegar a otro país y la historia será igual, tendrá éxito, pues no, no es así', dice, a la vez que explica que le tocó escuchar, adaptar sus creaciones al clima de Panamá e investigar sobre los materiales más adecuados para la zona, ‘sin perder tu esencia', remarca.

Mientras que en España la diseñadora usa la seda natural ‘porque el clima lo aguanta', en Panamá ha debido mezclar otros materiales. ‘Hemos implementado seda con sus derivados, entre otros cambios y adaptaciones', dice la diseñadora a la vez que asegura que tras años de trabajo, ha logrado establecerse en el mercado panameño.

‘Hemos conseguido el respeto de muchos clientes. Panamá es un país que cuesta al principio, pero yo ya me siento en casa', apunta.

SÁINZ EN LA FWP 2018

Pilar Sáinz presentó su colección Primavera-Verano 2019 en Panamá Fashion Week, 2018. La firma fue una de las encargadas de inaugurar la semana de la moda panameña.

El nombre de esta última jornada de creatividad de Sáinz se enfoca en una histórica plaza ubicada en la capital española.

‘Me inspiré en la Puerta del Sol de Madrid, en el kilómetro cero, ese lugar donde convergen las culturas', apunta la diseñadora, quien para esta creación optó por cambiar los trajes de noche con bordados por una ‘colección más depurada'.

‘Cambiamos lo que hacemos usualmente: trajes de noche con muchos bordados, muy drapeados con una gama de color muy elegante como el champagne, los tonos pasteles y los dorados. El reto era hacer una colección más depurada de líneas, ni bordados ni otros tejidos y trabajar la colección en una sola tela como base y que no sea aburrida. Da un poco de miedo, pero yo creo que los diseñadores debemos arriesgar e innovar, por eso y para eso somos diseñadores', enfatiza.

La colección se trabajó en un tejido de crepe marocain reversible, con mucho movimiento.

La diseñadora presentó una colección muy colorida, jugando con los colores primarios como el azul, el rojo y el amarillo, e introduciendo el color topo como hilo conductor de la colección. Pareciera que la diseñadora se ha tropicalizado, pero la realidad es que los colores rojo y amarillo son los colores de la bandera de España. Un guiño a la unidad de España.

‘Es una colección muy patriota, un llamado a la unidad, lo curioso es que me he tratado de enfocar mucho en esto, pero me ha salido algo inconscientemente muy tropical', dice.

Con su llegada a Panamá hace ocho años se inicia la internacionalización de la firma Pilar Sáinz en Latinoamérica.

El año pasado, la diseñadora presentó ‘Bahamas', en la Semana de la moda de Costa Rica, una colección tropical, elegante y sofisticada, pensada para la mujer latinoamericana.