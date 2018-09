El Deseo prepara serie para Netflix

EFE

La productora El Deseo, de los hermanos Almodóvar, tiene un proyecto de serie para desarrollar con Netflix el año que viene, aseguró hoy a Efe Agustín Almodóvar durante una visita al 66 Festival de Cine de San Sebastián.

‘Nos encanta el cine en salas, pero los nuevos tiempos demandan otros formatos de ficción, siempre que nos gusten a nosotros mismos, que somos los jueces más severos', aseguró el productor, sin querer ofrecer más detalles por el momento, salvo que se rodará en España y con equipo español.

Una opinión en la línea de la expresada el año pasado por su hermano, Pedro Almodóvar, que dijo en el Festival de Cannes —donde presidía el jurado de la competición oficial— que las plataformas digitales ‘son una nueva forma de ofrecer contenidos de pago, lo que en principio es bueno y enriquecedor'.

Pero que prefería ser visto ‘en una gran pantalla'. ‘Me da la impresión -agregó- de que mientras siga vivo defenderé algo que muchos jóvenes ahora no conocen y que es la capacidad de hipnosis que tiene una gran pantalla frente al espectador'.

Ahora, los hermanos Almodóvar, a través de su productora, se unirán a los numerosos cineastas que ya han realizado películas o series para la plataforma, desde Alfonso Cuarón ( Roma ), los hermanos Coen ( The Ballad of Buster Scruggs ), Paul Greengrass ( 22 July ) o Martin Scorsese ( The Irishman ).

En su caso será una serie para la que aún no hay nombre para la dirección.

‘Pedro siempre tiene en cartera muchas historias pero no le veo en una serie, es director de largometrajes, es su formato, aunque puede que inspire una serie por derechos que tenemos adquiridos. Como productores sí tenemos que trabajar en lo nuevo y ahora hay una gran demanda para las plataformas tenemos que estar ahí', explicó su hermano.

Además, afirmó que Netflix apuesta por la ficción de consumo en casa ‘pero entiende que debe ir también al buen cine'.

‘Creo que es una buena noticia que todo el mundo esté trabajando gracias a las plataformas, ahora te pones a buscar un guionista o técnicos y tienes problemas, porque están todos trabajando. Es un gran momento, aunque habrá que ver en qué desemboca, vivimos en una especia burbuja y tendrá que estabilizarse'.

Agustín Almodóvar hizo estas declaraciones en San Sebastián, donde hoy presentó la coproducción hispano-argentina El ángel , dirigida por Luis Ortega y que representará a Argentina en los Óscar y en los Goya.

Una coproducción de El Deseo con la argentina Kramer&Sigman (K&S) -es su tercera colaboración tras Relatos salvajes y El clan - que se inspira en la vida real de Carlos Robledo Puch, el asesino en serie más famoso de Argentina.

‘Tenemos criterios parecidos de búsqueda de originalidad, creación y riesgo. El ángel es una película provocadora, una visión muy brillante y pop de un criminal adolescente. Es tarantiniana en el mejor de los sentidos, tiene esa frescura e irreverencia', afirmó Almodóvar.