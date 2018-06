Demi Lovato se hace un nuevo tatuaje con un significado muy especial

Bang Showbiz

Este lunes la cantante Demi Lovato ha recurrido a su cuenta de Instagram para presumir del último tatuaje que ha añadido a su extensa colección: un pequeño diseño en su dedo meñique, en el que desde ahora se puede leer la palabra 'libre'.

La imagen en la que la estrella aparece sonriente y mostrando su nueva pieza de arte corporal a la cámara ha servido al mismo tiempo para tranquilizar en parte a todos los fans que se quedaron algo intranquilos después de comprobar el emotivo estado en que se encontraba su ídolo este mismo domingo a su paso por el Festival Rock In Rio de Lisboa, durante el que rompió a llorar sobre el escenario mientras interpretaba el tema 'Sober'.

Si bien es cierto que Demi atraviesa un momento delicado tras sufrir una recaída, sobre la que canta en el mencionado sencillo, después de seis años sobria, también cabe destacar que está contando con el apoyo de sus allegados para superar ese bache. De hecho, varios de los miembros de su equipo se han animado a tatuarse con ella la palabra 'libre' en un gesto de camaradería.

"El equipo que se tatúa junto permanece junto", ha escrito la artista junto la instantánea, que ha titulado con la fecha en que se animó a visitar de nuevo el estudio de tatuaje: Junio 22, 2018.

La noticia de que Demi había vuelto a beber, como confiesa en 'Sober', pilló por sorpresa a muchos de sus seguidores en vista de que nada hacía presagiar esa posibilidad. En el mencionado single, la joven se disculpa tanto con sus familiares como con sus leales fans por haberles decepcionado: "Mamá, siento mucho no seguir sobria / Y papá, perdóname por todas las bebidas derramadas por el suelo / Y a los que nunca me han abandonado, ya hemos pasado por todo esto / Siento no seguir sobria. Y lo siento por los fans que he perdido / que me han visto caer