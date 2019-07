Daddy Yankee se une a la protesta pacífica contra gobernador de Puerto Rico

"Antes de ser artista soy puertorriqueño. Mi corazón sufre por los acontecimientos de mi país y mi voz se une a la de todos aquellos que más que una explicación exigen un cambio. Ante la adversidad, siempre está la oportunidad de cambio y de reflexión", señaló el artista en su cuenta de Twitter.



"La transparencia tiene que ser parte de nuestra cultura para combatir la corrupción. Me uno a la protesta pacífica, al reclamo de transparencia y, sobre todo, a la exigencia de respeto por parte de quienes en su momento nos vendieron villas y castillas", sostuvo.



El cantante dijo que hoy más que nunca Puerto Rico "tiene el escenario y el micrófono para hacerse sentir a nivel mundial".



"Llevemos nuestra indignación con respeto, prudencia pero con firmeza y determinación", concluye.



El gobernador de Puerto Rico dijo este martes en conferencia de prensa que los artistas de la isla que han convocado una manifestación para mañana para pedir su destitución por participar en un chat de miembros del Ejecutivo, causa de una crisis institucional sin precedentes, están en su derecho.



"Tienen todo el derecho y respeto su opinión", señaló Rosselló, tras insistir en que no cometió ningún delito, aunque sí se trató de algo inapropiado, y que por ello se mantendrá en el cargo.



"Lo mejor que puedo hacer es seguir trabajando. El pueblo tendrá la oportunidad de elegir -en los próximos comicios- a su liderato", sostuvo el jefe del Ejecutivo.



La crisis desatada en Puerto Rico se produce después de que se filtrara el pasado sábado las casi 900 páginas de un chat del sistema de mensajería Telegram que incluye comentarios homofóbicos, insultos e incluso bromas sobre los muertos por el huracán María de 2017.



La revelación del chat provocó que el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, "Residente", avisara a sus seguidores y "a los que no también", que mañana, miércoles, estará personalmente manifestándose en San Juan desde el Capitolio hasta la Fortaleza, sede del Ejecutivo, para pedir la dimisión del gobernador de la isla.



A través de Instagram, invitó a todos los grupos y movimientos sociales, así como políticos de cualquier partido a participar en la misma.



El cantante Bad Bunny también advirtió que también irá a la isla a manifestarse.



"Esto no se puede permitir, es una falta de respeto", dijo el interprete, quien agregó que el Gobierno de Rosselló está "robando en nuestra cara".



La "corrupción del Gobierno es asquerosa", dijo, a la vez que subrayó que nadie quiere que Rosselló "continúe" en el poder.



La revelación del contenido del chat es la causa de que a diario se hayan registrado manifestaciones de protesta frente a La Fortaleza, donde el lunes se vivieron los momentos más críticos con incidentes a los que la Policía ha respondido con gases lacrimógenos.



Los incidentes se produjeron cuando algunos de los asistentes comenzaron a lanzar objetos e intentaron cruzaron el perímetro policial.