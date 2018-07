¿Cuánto cobró Brad Pitt por su cameo en 'Deadpool 2'?

Bang Showbiz

Cuando al equipo responsable de llevar a la gran pantalla las aventuras del gamberro mercenario se le ocurrió pedirle a Brad Pitt que participara en la secuela del filme, seguramente nunca se imaginaron que la estrella de Hollywood aceptaría su oferta y mucho menos que daría el visto bueno a la idea que tenían en mente: una aparición de apenas unos segundos impensable para un actor de su categoría.



Una vez obtuvieron un sí casi automático por parte del intérprete, quedaba otra delicada cuestión a negociar: qué salario esperaba obtener y si una producción que seguía contando con un presupuesto relativamente pequeño pese al éxito de la primera entrega podría costearlo. Para sorpresa de todos los involucrados, Pitt solicitó un pago simbólico y no les facilitó ninguna lista de exigencias extravagantes de cara a su jornada de trabajo.



"Me dijeron que lo único que quería era un café y yo me vi obligado a preguntar: ' Se refiere a una franquicia de cafeterías o a una sola taza de café?'. Resultó que era solo una taza, lo que en realidad era su manera de decirnos que lo iba a hacer gratis. Se trató de un gran favor y lo más bonito que alguien podía haber hecho por nosotros", ha reconocido Ryan Reynolds, protagonista de la franquicia, en declaraciones a 'Entertainment Tonight' en el marco de la Comic-Con de San Diego.



Lo cierto es que Brad Pitt siempre había mostrado su interés por participar en 'Deadpool 2' -dirigida por su buen amigo y antiguo doble de acción David Leith- de una manera u otra. En un principio incluso se barajó la posibilidad de que se encargara de dar vida al antagonista de la historia, Cable, una responsabilidad que acabó recayendo en Josh Brolin cuando los compromisos previos del primero le impidieron aceptar un papel de tal peso en la trama. Finalmente Pitt se conformó con el personaje de Vanisher, un miembro de la Patrulla X que reúne Deadpool y que resulta visible solo en una secuencia que rodó en apenas dos horas la primavera pasada en Los Ángeles.