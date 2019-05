Ciara ha sido aceptada en la universidad de Harvard

Bang Showbiz

No cabe duda de que a día de hoy en la agenda de la cantante y actriz Ciara apenas queda un hueco libre debido a las obligaciones que se derivan de la promoción de su nuevo disco 'Beauty Marks', de su faceta emprendedora a través de su productora y sello discográfico Beauty Marks Entertainment, que fundó en 2017, y de su papel de madre de dos niños pequeños: su primogénito Future, a quien tuvo con el rapero del mismo nombre, y la pequeña Sienna fruto de su actual matrimonio.

Sin embargo, eso no ha impedido que la artista se embarque en un nuevo y emocionante proyecto con el que ampliar sus horizontes y seguir formándose como empresaria a través de la escuela de negocios de la prestigiosa universidad de Harvard.

"Siempre había soñado con acudir a la universidad, pero por la gracia de Dios, mi carrera musical me llevó en una dirección diferente por la que me siento muy agradecida. Esta semana me han aceptado en Harvard. No puedo describir con palabras lo emocionada que me siento. Gracias @anitaelberse por una oportunidad única en la vida de asistir a @Harvard BEMS", ha escrito Ciara en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía suya en la que aparece luciendo un jersey en honor a su nuevo centro educativo y mencionando además a una de sus futuras profesoras.

La intérprete seguirá un curso centrado en el mundo del entretenimiento, la comunicación y el deporte, un campo este último en el que sin duda podría contar -si es que llegara a necesitarlo- con la ayuda de su pareja, el jugador de fútbol americano Russell Wilson.