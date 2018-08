Celebran el cumpleaños de Demi Lovato dando gracias porque siga viva

Bang Showbiz

Este último cumpleaños de Demi Lovato, el número 26, es uno de los más complicados de su relativamente corta vida desde aquella adolescencia marcada por unos excesos que casi le cuestan la vida. De momento no ha trascendido cómo lo ha celebrado desde la clínica donde permanece ingresada para hacer frente una vez más a sus demonios personales con ayuda de profesionales y ella tampoco ha querido dar pistas al respecto a través de sus redes sociales, que permanecen inactivas desde el comunicado con que confirmó que había recibido el alta médica tras sufrir una sobredosis el pasado julio.



Quien sí se ha animado a romper su silencio en una fecha tan señalada ha sido la actriz Madison De La Garza, la hermana menor de la artista, y lo ha hecho para dar gracias a los profesionales y a todos aquellos que contribuyeron a salvar a Demi tras su última recaída.



"Hoy podría haber sido uno de los peores días de mi vida", arranca el mensaje compartido por la joven de 16 años, dando a entender que no se le ha escapado en ningún momento la gravedad de la situación. "Pero en su lugar tengo la oportunidad de pasarlo dando gracias a Dios, a unos médicos increíbles y al equipo de Demi y todas aquellas personas de distintos lugares del mundo que nos han enviado su apoyo. Sin toda esa gente yo ya no tendría a mi lado a mi hermana mayor".



Madison siguió los pasos de la antigua estrella Disney en el mundo del entretenimiento siendo aún una niña, cuando se hizo con el papel de la hija del personaje de Eva Longoria en la serie 'Mujeres desesperadas', y por tanto conoce muy bien lo cruel que puede resultar la transición a la vida adulta bajo los focos de la atención mediática. Las adicciones de su hermana, fruto del primer matrimonio de la madre de ambas, han hecho sombra a la trayectoria musical de la artista tanto durante sus años sobria como durante sus entradas en rehabilitación, pero ahora Madison ha querido recordar al mundo que Demi es mucho más que una adicta o un juguete roto más de la industria.



"Últimamente he estado pensando mucho en cómo me gustaría que los demás pudieran ver las pequeñas tonterías que hace a veces, por ejemplo cómo infla las aletas de la nariz cuando dice una palabra en concreto o cómo me coloca el pelo detrás de la oreja cuando estoy intentando dormir, porque esas son las cosas por las que me siento agradecida hoy. Parecen pequeñeces, pero es lo que define a mi hermana; no el que sea cantante o una celebridad, y desde luego no las cosas que han dicho de ella en ciertos medios. Es una hija, una amiga y mi hermana mayor... y me siento muy, muy agradecida de poder desearle hoy un cumpleaños feliz", asegura Madison para concluir su reflexión, que ha acompañado de una antigua fotografía de las dos tomada durante su infancia.



Madison ya jugó un rol fundamental en la primera rehabilitación de Demi, debido a que ella fue su principal motivación para aceptar que tenía un problema y necesitaba ayuda cuando todo lo demás había dejado de importarle.



"Hubo unas cuantas intervenciones de mi familia y amigos, pero en la última me advirtieron: 'Ya no seguiremos diciéndote que vamos a marcharnos, ahora lo haremos'. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía rehabilitarme. Sabía que aquella vez había tocado fondo y que tenía que hacerlo por mí. Sabía que aún me quedaba mucha vida por delante, pero una de las principales razones que me empujó a tratar de estar sobria fue mi hermana pequeña, mi deseo de poder estar cerca suyo porque mi madre y mi padre me dejaron muy claro que no podría verla si seguía consumiendo", confesaba hace años la propia Demi.