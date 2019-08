Catherine Zeta-Jones descubrió que su hijo había saltado en paracaídas por Instagram

Bang Showbiz

Últimamente Catherine Zeta-Jones no gana para disgustos cada vez que entra en el perfil de Instagram de su hijo Dylan, que está aprovechando el verano para dar rienda suelta a su vena temeraria lanzándose al mar desde acantilados a una altura considerable o saltando en paracaídas.



El joven de 19 años no ha logrado resistirse a compartir con sus seguidores un video de esa emocionante experiencia pidiéndoles en broma que no le dijeran a su madre lo que había hecho. Por supuesto, la famosa actriz no ha tardado en descubrir la aventura de su retoño, el alcalde de los dos que tiene con su famoso marido Michael Douglas, y ha querido dejar claro que no tiene ninguna gracia.



"Mamá se acaba de enterar", escribió en la sección de comentarios junto a varios emoticonos que resumieron a la perfección su enfado.



Al menos el padre de Dylan sí informó que su réplica era muy valiente y digno de admiración, como se deduce del hecho de que había incorporado la grabación a su propia cuenta de Instagram sin pecado antes aclarar que él no había sido el responsable de documentar la hazaña lanzándose al vacío a su lado: "No, yo no era la cámara", reza el mensaje del que acompañó la publicación.