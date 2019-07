Cardi B quiere que su hija Kulture aprenda ballet

Bang Showbiz

A diferencia del tipo de movimientos que ella tuvo que aprender para salir adelante cuando tenía que ganarse la vida como bailarina de barra americana, la ahora exitosa Cardi B ha decidido que su pequeña Kulture, de once meses, empezará a familiarizarse con la danza clásica tan pronto como tenga edad para hacerlo. Eso es al menos lo que se desprende de la descripción del último vídeo que ha compartido con sus seguidores de la red social Twitter.

"¡Voy a apuntar a mi hija a clases de ballet!", ha asegurado tajante la neoyorquina, casada con el también rapero Offset, en la citada plataforma al tiempo que mostraba a un grupo de niños sacando a relucir su flexibilidad y su talento en medio de una exhibición de la escuela de danza y modelaje de Maryland.

Además de proporcionarle una actividad futura que le ayudará a desarrollar su sentido de la coordinación y, sobre todo, de la disciplina, la estrella del hip hop también ha revelado que tirará la casa por la ventana para celebrar como es debido el primer cumpleaños de su niña, lo que en la práctica implicará un desembolso de 400.000 dólares en la fiesta y otros 100.000 en el regalo que le entregará el próximo 10 de julio.

"No os voy a mentir, para la fiesta de cumpleaños de Kulture me voy a gastar unos 400.000 dólares. Y sí, yo también me he quedado diciendo: '¡Guau! ¿400 mil en un cumpleaños?'. Pero es que estamos hablando del primero y esta mi**** cuesta mucho dinero", aseguraba esta semana tras explicar, por otra parte, que los 100 mil dólares del obsequio irán a parar a un colgante y una cadena personalizadas e inspiradas en la serie infantil 'Word Party', la preferida de Kulture.

