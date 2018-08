Cardi B quiere hacerse una liposucción

Bang Showbiz

Aunque esta misma semana realizó todo un ejercicio de autoafirmación al publicar una foto en sus redes sociales que la retrataba totalmente desnuda y, al mismo tiempo, dejaba patente la escultural figura que luce solo seis semanas después de dar a luz a su hija Kulture, fruto de su matrimonio con el rapero Offset, ahora la cantante Cardi B ha confesado no estar del todo satisfecha con su cuerpo e incluso ha dejado caer la posibilidad de que vuelva a pasar por quirófano para someterse a una liposucción.

"Todavía tengo muchos michelines, no son demasiado grandes, pero la verdad es que estaba acostumbrada a tener el vientre muy plano. Cuando veo toda esta piel extra me pregunto: '¿De dónde narices has salido?'", ha revelado la intérprete en un nuevo vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Puede que me haga una pequeña 'lipo'. Porque por un lado sé que si hago más ejercicio del habitual, mi estómago podría volver a ser lo que era, pero por el otro tampoco es que tenga demasiado tiempo para ir al gimnasio. No estoy acostumbrada a ejercitarme tanto y hasta hace poco jamás había pisado un gimnasio", ha reflexionado en la misma grabación.

En otro orden de cosas, la autora de exitazos como 'Bodak Yellow' o 'I Like It' no ha vuelto a pronunciarse -pero dada su franqueza a la hora de compartir anécdotas de su vida cotidiana, no debería resultar sorprendente si lo hiciera en las próximas horas- sobre el período de abstinencia sexual en el que llevaba inmersa desde la recta final de su embarazo debido a las dificultades físicas que acarreaba para ella tal actividad, una circunstancia de la que en su momento no dudaba en quejarse abiertamente en la esfera virtual.

"Llevo tres semanas y cuatro días sin poder hacer nada de nada. Sí, cerdas, estoy contando cada uno de los días que pasan", bromeaba la artista poco después del parto con el que debutó este verano en la maternidad.