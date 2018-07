Cardi B y Offset se entretienen con sus ocho perros a la espera de convertirse en padres

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



El inminente estreno en la maternidad de la rapera Cardi B no le ha impedido disfrutar de ciertos momentos de distracción y entretenimiento en estas últimas semanas, especialmente desde que dos de los perros que tiene junto a su marido Offset, Boujee y Bentley, se convirtieran recientemente en padres de una camada de ocho cachorritos.

Ha sido la propia intérprete quien ha querido compartir la feliz noticia con todos sus seguidores de las redes sociales y, sobre todo, la decisión que ha tomado la pareja de quedarse con cinco de estos simpáticos animalitos para que les hagan compañía mientras esperan ansiosos la llegada del próximo miembro de la familia.

"Offset ha dicho que quiere quedarse con cinco cachorros. Al principio estaba decidido a venderlos pero ha cambiado de opinión. Se nota que le ha conmovido el vínculo entre la mami y sus pequeños. La duda que tengo yo es que no sé cómo vamos a poder lidiar con ocho perros en casa. Al principio todo es muy divertido, pero ¿qué vamos a hacer cuando sean grandes?", ha reflexionado la estrella de la música en Twitter.

"Nos vamos a quedar con cinco y los otros tres se irán a vivir con sus sobrinos", ha añadido en otra publicación para describir de forma resumida el panorama que tiene en su hogar, en el que también vive otro perro adulto llamado Bando.

Teniendo en cuenta que la pareja todavía no ha escogido nombres para ninguno de los ocho cachorros - "Me cuesta hasta diferenciarlos porque son todos iguales", ha tuiteado la intérprete neoyorquina-, la ingente tarea que ambos tienen por delante servirá a Cardi para desconectar por un momento de algunos de los contratiempos que está viviendo en la recta final del período de gestación.

"Quiero mantener relaciones sexuales pero no puedo porque me quedo sin respiración", aseguraba la artista a finales de la semana pasada para, a continuación, hacer hincapié en el sinfín de incomodidades que vive en estos momentos: "El bebé es demasiado grande ya, no puedo tener sexo en esta última fase".