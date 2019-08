Cardi B dedica todo tipo de improperios a la policía de Nueva York

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



La rapera Cardi B está indignada tras enterarse de las autoridades neoyorquinas que han impedido que se celebre un evento benéfico organizado por su amiga Star Brim para conmemorar el inicio de las clases en un colegio de Brooklyn

Según ha afirmado ella en un video publicado en las Historias de su Instagram, el departamento de policía de la ciudad específico "tácticas intimidatorias" hasta terminar disuadiendo al director del centro para que cancele esa jornada en la que iba a repartir material escolar que su amiga había pagado de su bolsillo.de unas semanas.

A pesar de que actualmente Cardi tiene sus propios problemas con la justicia a raíz de un altercado que tuvo lugar el año pasado en un bar de striptease de Queens, ella no se lo ha pensado dos veces antes de dejar bien claro la opinión que le crecieron los agentes que han puesto trabas a una iniciativa que solo buscaba beneficiarios a los niños de esa escuela.

"No me puedo creer esta mi ** da. Lo que ha hecho el NYPD es muy jo ** do ... era algo por y para los niños. Shorty [el apodo cariñoso de su amiga] lo iba a costear todo ella, para ayudar a su comunidad, y solo quería que los más pequeños pudieran disfrutar de un día divertido y positivo ", ha denunciado ella a través de un video en el que dedica todo tipo de insultos a las fuerzas del orden y les desea que" se traguen un pe ** y se asfixien ".