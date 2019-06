El cantante Romeo Santos lamenta ataque contra el expelotero David Ortiz

EFE





El cantante Romeo Santos lamentó este martes el ataque perpetrado contra el antiguo pelotero dominicano del equipo estadounidense Medias Rojas, David Ortiz, a quien deseó una pronta recuperación, tras recibir varios balazos en la espalda en un bar de la República Dominicana.



Ortiz, de 43 años y conocido como 'Big Papi', tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica en su país ya que el balazo causó daños al hígado y al intestino, tras lo cual fue trasladado a un hospital en Boston, ciudad donde jugó 14 campañas con Medias Rojas.



"Me preocupa mucho la seguridad de todos los dominicanos y aprovecho el momento para desearle pronta recuperación al 'Big Papi' y mucha fuerza para su familia", afirmó el cantautor durante una conferencia de prensa en Nueva York.



"He tenido la oportunidad de compartir con David Ortiz en varias ocasiones. Es un tipo con una energía positiva y un excelente ser humano", subrayó.



El cantante señaló que la violencia no es exclusiva de la República Dominicana y que "en todos los países suceden cosas como ésta".



El exdeportista, que ayudó a que Boston ganara tres títulos de la Serie Mundial de Béisbol, fue llevado en un avión ambulancia al Massachusetts General Hospital, donde fue sometido a una cirugía exploratoria y ser tratado de las graves heridas que sufrió al recibir el disparo de bala.



"Espero que esta situación pueda mejorar y que haya más seguridad, además espero que nuestras celebridades tengan un poco más de precaución porque no todo el mundo tiene buenas intenciones como David Ortiz", afirmó Santos.



"El es una persona que le entrega su corazón al pueblo dominicano", agregó el cantante, que se ha impuesto el reto de convocar a 80.000 personas para su próximo concierto el 21 de septiembre en el MetLife de Nueva Jersey, donde será el primer latino en presentarse en dicho estadio.



El artista recomendó a los famosos que si van a en un lugar público a compartir "lo mejor es estar con seguridad para prevenir estos casos".



El incidente con Ortiz ha causado gran consternación tanto en su país como entre los seguidores del béisbol profesional.



Además del exjugador, que se retiró luego de la temporada del 2006, resultó herido de bala en una pierna el comunicador Jhoel López, que le acompañaba, y que se encuentra estable y fuera de peligro, según su familia.