Cantante Cardi B se declara no culpable de once cargos en corte de Nueva York

"No culpable, su señoría", dijo la intérprete de "Money", tras escuchar los cargos que le leyó el juez Joseph Zayas, durante una audiencia en la Corte Suprema del distrito de Queens.



Belcalis Almánzar, el nombre real de la artista de origen dominicano, fue acusada inicialmente de dos delitos menores de agresión e imprudencia temeraria junto a los coacusados Tawana Jackson-Morel y Jeffrey Bush.



Sin embargo, un gran jurado determinó que había pruebas suficientes para imputar más delitos a Cardi B, Jackson-Morel y Bush.



Lo coacusados también se declararon no culpables a través de su abogada Stacey Richman, y todos podrían enfrentarse hasta a cuatro años de cárcel sin son hallados culpables, según indican medios locales de prensa.



Cardi B rechazó el pasado abril una oferta de la Fiscalía de declararse culpable de agresión en tercer grado, a cambio de evitar una posible pena de cárcel.



La popular artista, que el pasado fin de semana hizo historia al ser la primera rapera en solitario en obtener el Premio Beta al Mejor Álbum del Año, llegó al tribunal vestida con un conjunto de pantalón y chaqueta azul oscuro con solapa y bolsillos rosa, con bolsa y esmalte de uñas del mismo color.



De acuerdo con la acusación, Almánzar y los otros dos acusados, supuestamente lanzaron botellas, sillas y una pipa para fumar, en el local Angels Strip Club, a las hermanas Baddie G y Jade, con quienes la artista ha mantenido una larga disputa, ya que cree que esta última es amante de su marido, el también cantante Offset.



El juez emitió el pasado abril una orden para las hermanas que prohíbe que la cantante tenga contacto físico o por internet con las hermanas camareras.



Unas semanas antes del incidente en el club, la artista había tenido un sonado enfrentamiento con la también rapera Nicky Minaj, en una cena de gala organizada durante la Semana de la Moda de Nueva York, en septiembre de 2018.



El pasado sábado Cardi B, que está en medio de una gira, presentó un concierto en el Staples Center en Los Ángeles donde aseguró a sus seguidores: "No iré a prisión porque tengo una hija".



La gira de la artista le llevará este jueves a presentare en el club Fontainebleau en Miami, seguido por conciertos en Bélgica, Dinamarca, Noruega, Alemania, Londres, Irlanda, Suiza tras lo cual regresa a EE.UU.