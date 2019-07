Cameron Boyce, actor de la factoría Disney, fallece a los 20 años

EFE





El actor estadounidense Cameron Boyce, conocido por sus papeles en algunas películas de la factoría Disney como "Descendants" y en el programa de televisión "Jessie" falleció a los 20 años, informa el canal estadounidense ABC.



El canal confirmó el fallecimiento del artista a través de su familia. La muerte se produjo el sábado y se debió a una enfermedad en curso.



"Con un profundo pesar informamos de que esta mañana perdimos a Cameron", dijo un portavoz en nombre de la familia Boyce a la cadena estadounidense.



"Murió mientras dormía debido a un ataque que fue el resultado de una enfermedad por la que estaba siendo tratado. El mundo está ahora, sin duda, sin una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y amaron", agregó el portavoz.



"Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo, inmensamente difícil, mientras lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano", precisa la familia.



El joven actor estaba dedicado en los últimos años a actividades benéficas y había actuado como presentador del ex vicepresidente Joe Biden en sus Premios Biden al Coraje, el pasado mes de marzo.



Fue premiado recientemente por su actividad en una fundación sin ánimo de lucro que logró recaudar más de 30.000 dólares para construir pozos de agua potable en Suazilandia.



Boyce, nacido en Los Ángeles, debutó como actor en la película de terror "Mirrors" a los 9 años. Dos años más tarde, apareció en la exitosa película de Adam Sandler, "Grown Ups", como uno de los hijos de Sandler.



Boyce, que tenía 8,1 millones de seguidores en Instagram había publicado el pasado viernes una imagen suya de perfil y con pañuelo anudado en la frente que ha cosechado, hasta ahora, 1,6 millones de "me gusta".



Los seguidores del actor usaron esta imagen para dejar sus comentarios y mensajes de pésame con frases como: "No puedo creerlo...Tan triste, descansa en el paraíso hermano"; "Te quiero. Siempre en mi corazón" y emoticonos de corazones rotos.