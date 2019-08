Britney Spears confiesa que su novio es su mejor amigo y un romántico cocinero

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Puede que este no haya sido precisamente un buen año para la cantante Britney Spears, quien se vio obligada a cancelar su residencia de conciertos hace unos meses debido a la grave enfermedad que aquejaba a su padre y, posteriormente, ingresaba en una de esas llamadas 'clínicas del bienestar' para sobrellevar mejor las altas cotas de estrés y ansiedad que ella misma sufría como resultado de tales contratiempos.

Sin embargo, la princesa del pop sigue siendo a día de hoy tan afortunada en el amor -con lo que ello implica en el plano anímico- como lo era tres años atrás, cuando conoció a su ahora pareja Sam Asghari durante la grabación del vídeo para su sencillo 'Slumber Party' y, además de empezar a compartir intensas jornadas en el gimnasio, ambos se enamoraron locamente.

Una de las muchas razones por las que la intérprete se considera especialmente afortunada de haberse topado con este instructor deportivo y habilidoso bailarín en un momento clave de su vida, como ella misma ha explicado en el último vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, reside curiosamente en otro de esos muchos talentos que tanto definen al musculoso artista de 25 años: sus dotes como chef especializado en la elaboración de deliciosos desayunos.

"No me puedo creer que pueda despertarme todas las mañanas al lado de este hombre... Mi novio no solo está muy bueno, sino que también es probablemente el mejor cocinero del mundo entero. Aquí os lo enseño demostrándome por qué", asegura la estrella del pop ante la cámara para, a continuación, enfocar el bello rostro de su chico mientras este le dedica una sonrisa pícara y le acaba entregando una rosa roja que tenía en su mano.