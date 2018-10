Becky G pidió permiso a sus abuelos antes de mudarse con su novio

Bang Showbiz

Tras más de dos años de relación, Becky G y su chico se animaron recientemente a dar un paso más en su relación mudándose juntos, pero antes de empaquetar sus pertenencias y comenzar a decorar su nuevo hogar junto al futbolista Sebastian Lletget la cantante de 'Mayores' quiso asegurarse de que contaba con la bendición de sus abuelos.

"Como mexicanos, no nos marchamos de casa hasta que nos casamos. Y en mi caso hablé antes con mis abuelos para asegurarme de que tenía su bendición porque no quería que se sintieran incómodos", ha explicado la intérprete en declaraciones a 'Entertainment Tonight'.

Desde sus inicios en la industria, Becky G ha tratado de mantener un equilibrio en ocasiones muy complicado: mostrándose orgullosa de su cultura y raíces latinas, pero tratando de abordarlas desde una óptica moderna y actual o declarándose feminista al mismo tiempo que defiende su derecho a posar en ropa interior o hacer twerking en sus videoclips si así lo desea. Y esa es la misma actitud con la que afronta su relación sentimental, incluido el hecho de que el deportista y ella hayan decidido convivir bajo un mismo techo sin haberse comprometido o fijado una fecha para la boda.

"Valoro esas costumbres y tradiciones de mi familia, pero al mismo tiempo también soy de las que opina que hay que probar la mercancía antes de comprarla. Ya sabes, debes asegurarte de que no hay ciertas cosas que te vuelvan loca de la otra persona".

Por suerte, ese no ha sido el caso y la convivencia se está desarrollando sin problemas, pero ella tampoco quiere apresurarse a la hora de aventurar acontecimientos.

"No quiero que se me malinterprete, no estoy perdiendo el tiempo, pero también es cierto que no hay ninguna garantía. Esa es la realidad. Creo que hemos llegado hasta aquí precisamente gracias a esa actitud de: Disfrutemos mientras dure".