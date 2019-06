Los Beachers llevarán el sabor del caribe panameño a Nueva York 

Yelina Pérez S.

yperez@laestrella.com.pa



La legendaria agrupación panameña conocida como “Los Beachers”, llevarán el sabor del caribe panameño a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, como parte de su gira de despedida Naitafon Tour 2019. La agrupación fue invitada especialmente para presentarse en el Festival Afro Latino y al Nuevo Fest en Filadelfia en el mes de julio.

La agrupación procedente de la provincia de Bocas del Toro, celebra cincuenta años de música con todo el 'sabor' del Caribe Panameño.

Este grupo, de la década de los 60 y 70, lo integran nueve músicos, quienes necesitan apoyo para realizar esta gira.

Si quieres ser parte de este proyecto y celebrar junto a The Beachers medio siglo de historia musical, enalteciendo la cultura y la música afro-panameña SÚMATE comprando uno de los paquetes que The Beachers te ofrecen.

Objetivo de la campaña

Lograr que The Beachers participen de manera sostenible en el festival Afro Latino en New York y el Nuevo Fest en Filadelfia y brindar a la comunidad afro latina y panameña el gran cierre de la celebración de los cincuenta años del grupo.

Dichos festivales no cubren los costos necesarios para llevar al grupo a los Estados Unidos, no obstante es una oportunidad muy especial de mostrar en esos escenarios la propuesta musical de The Beachers ante un público internacional y cerrar este proyecto de manera exitosa y económicamente viable para el grupo.

Impacto

The Beachers es un grupo que representa el sentir de la cultura Afro-descendiente panameña. The Beachers es Panamá, es su folclore, es la expresión de la cultura de un país con una posición geográfica privilegiada, donde a través de los siglos transitaron y se establecieron miles de personas, formando un exquisito y singular mestizaje musical y cultural que continúa y continuará en desarrollo.

Los Beachers son los principales exponentes del mestizaje musical istmeño, y gracias a su trabajo, un recorrido artístico de más de cincuenta años de historia lleno de triunfos y de momentos muy difíciles, nos demuestran la fortaleza, determinación, sensibilidad y el carácter de los panameños.