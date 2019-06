Un asesor fiscal de Shakira declarará como investigado el 20 de septiembre por el presunto fraude 

DPA

El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citado el 20 de septiembre a un asesor fiscal de Shakira que está investigado en la misma causa que la cantante por el presunto fraude fiscal de más de 14,5 millones de euros, han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.



La Fiscalía se querelló contra la artista y este asesor, E.A.C., por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP), a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, y ha abierto un procedimiento.



Por este caso Shakira ya declaró en el juzgado el 6 de junio y defendió que en los años 2012, 2013 y 2014 --cuando se sitúa los presuntos delitos fiscales-- no residía en España por lo que no estaba obligada a pagar impuestos a Hacienda.



En una comparecencia en la que solo respondió a su abogado, José Ángel González Franco, Shakira dio explicaciones pormenorizadas para justificar que pasó menos de los 183 días que se exige para ser residente en España, haciendo hincapié en los conciertos u otros eventos en los que participó en diferentes países, como el programa televisivo The Voice en Estados Unidos.



QUERELLA

En la querella, recogida por Europa Press, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e IP los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12.371.197,97 euros (IRPF) y de 2.191.771,58 euros (IP).



La fiscal afirma que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario y residente fiscal.



Según el relato de la querella, la artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios.



Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.