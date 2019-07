Artistas puertorriqueños vuelven a cargar contra el gobernador por escándalo

Los cantantes Bad Bunny y René Perez "Residente", que lideraron junto a Ricky Martin una manifestación masiva el miércoles contra el mandatario, contestaron hoy una publicación de Roselló en la red social Instagram, en la que se le ve con varios jefes de agencias de la isla "discutiendo acciones sobre el presupuesto".



"Te ganaste el premio al más charlatán de todos los tiempos y no solo eso, también te llevaste el cara de lechuga de la década", comentó Bad Bunny, quien canceló su gira por Europa para acompañar a los manifestantes, en la imagen de la cuenta oficial de Rosselló.



"El reclamo del pueblo se ha hecho sentir alrededor del mundo. Ya no es un movimiento en la isla sino uno mundial. Tu cara está dándole la vuelta al mundo y estás quedando como un corrupto, mentiroso, insensible, abusador, homofóbico y mil cosas más. Estás poniendo en vergüenza la bandera de mi país", añadió el artista este viernes.



Puerto Rico ha vivido una escalada de tensión tras la divulgación de la conversación en la plataforma Telegram en la que Rosselló, junto a miembros del Gobierno, se mofan e insultan a periodistas, líderes políticos, colectivos sociales y rostros conocidos.



Por su parte, Residente advirtió en la publicación al gobernador: "no nos vamos a quitar. Todo lo que ocurra en el país será culpa tuya. Estás imitando literalmente las dictaduras del mundo".



"Toda la clase artística te pide que renuncies, el pueblo no se va a quitar, voy a utilizar todos mis contactos para traer toda la prensa internacional inclusive a Naciones Unidas y a todos los barrios caseríos, parcelas, el pueblo que sigue sin techo les hago el llamado para que se unan este Lunes. Vamos con mas fuerza!", subrayó.



Precisamente Ricky Martin, uno de los artistas más reconocidos de la isla y quien fue blanco de los ataques en el chat, publicó en Instagram un llamamiento a otra marcha el lunes 22 de julio en una de las principales vías de la ciudad, el expreso Luis A. Ferré.



La convocatoria va acompañada de la reciente canción de Bad Bunny y Residente sobre la crisis que vive Puerto Rico, llamada "Afilador de cuchillos" y con referencias a la situación en la isla y palabras claves relacionadas con el escándalo.



Otros artistas locales como Tommy Torres, también presente en la manifestación del miércoles, o Luis Fonsi, Daddy Yankee y Nicky Jam, entre otros, y los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé han mostrado su rechazo a la situación en la isla.