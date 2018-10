Ariana Grande planea lanzar un nuevo álbum antes de que termine el año

Bang Showbiz

Han pasado solo dos meses desde el lanzamiento del esperado nuevo disco de Ariana Grande, 'Sweetener', del cual se desprenden ya dos exitosos sencillos, 'No Tears Left to Cry' y 'God Is a Woman', que coparon la cima de las listas de venta y streaming en su momento y que aún se mantienen fuertes en las primeras posiciones.

Sin embargo, y como ella misma ha confirmado en un encuentro fortuito con el fotógrafo Miles Diggs, la estrella del pop se encuentra dando los últimos retoques a un próximo trabajo discográfico que saldría al mercado nada menos que antes de que termine el año. Al ser preguntada al respecto por el citado paparazzi, la intérprete le espetó: "Sí, eso voy a hacer", y después aseguró encontrarse muy "entusiasmada" ante el inminente estreno del mismo.

Cierto es que el representante de la cantante de 25 años ya dejó entrever a finales de septiembre que Ariana estaba trabajando en nuevos temas cuando tuvo que justificar su ausencia en la pasada gala de los Emmy, fruto por otro lado del impacto emocional causado por la muerte de su expareja Mac Miller.

"A diferencia de lo que se ha publicado, Ariana no asistirá a la gala de los Emmy. Pete Davidson también ha optado por no asistir para quedarse con ella en Nueva York. Debido a los eventos de estos dos últimos años, Ariana se tomará un tiempo más que necesario para curarse y recomponerse. Estará en casa y empleará este periodo para pasar más tiempo con sus seres queridos y trabajar en nueva música", explicaba el citado agente a la revista People.

De la misma forma, la joven artista ha insinuado en varias ocasiones a lo largo de este mes que ha estado visitando el estudio de grabación con frecuencia para, entre otras cosas, desconectar por completo de las preocupaciones y de los difíciles momentos personales que atraviesa. "La música es la mejor medicina", escribía hace dos semanas tras compartir un breve vídeo en el que se oía de fondo una melodía nunca antes escuchada en sus discos.