Ariana Grande cambia el título de una de sus nuevas canciones

Quien pensara que a Ariana Grande se le habían acabado las ideas para proclamar a los cuatro vientos su amor por su chico, estaba muy equivocado. La cantante acaba de modificar el título de uno de los temas de su próximo álbum, 'Sweetener', de 'Pete' -el original- a 'Pete Davidson', en homenaje a su futuro marido.



Cuando uno de sus fans se ha atrevido a preguntarle a través de las redes sociales qué le había llevado a tomar esa decisión, ella no ha tenido reparo en responder de la forma más sincera posible para aclarar que confía tanto en la solidez de su historia de amor que no teme inmortalizarla en su discografía.



"Me gusta como suena. Adoro su nombre y le adoro a él. La música dura para siempre. Esto sobrevivirá a cualquier tatuaje, cualquier recuerdo, cualquier cosa, incluso a mí misma, así que quiero que mi amor por él y cómo siento forme parte de eso", ha confesado.



Desde que se animaran a hacer pública su relación sentimental y su posterior compromiso hace unas semanas, la estrella y su pareja han sido duramente criticadas en la siempre cruel esfera virtual por sus muestras de romanticismo, en opinión de algunos, excesivas. De hecho, esa presión acabó propiciando la salida del humorista de las redes sociales harto de tantos ataques. Su famosa prometida quiso apoyarle siguiendo sus pasos, aunque en su caso solo aguantó una semana sin tuitear o publicar fotografías en Instagram.