Andy Montañez regresa a Nueva York para "disfrutar" sus 56 años en la música

"Ese camino ha sido fructífero, ha sido ir cosechando amistades, conociendo gente, países, y ver incluso gente joven que sigue mi música. Ha sido bien agradable y lo estoy disfrutando al máximo", afirma en una entrevista con Efe el intérprete de "Me gusta".



Al pasar revista a su carrera, el sonero puertorriqueño, que promete a sus seguidores "un goce total" cuando regrese el próximo sábado al escenario del Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx, asegura que se quedaría "con todo" lo vivido durante sus 56 años en la música.



"Me quedaría con todos los recuerdos y esas vivencias", afirma de una carrera que comenzó cantando boleros en su adolescencia y que lo llevó, junto a Pellín Rodríguez, a ser cantante de El Gran Combo de Puerto Rico, donde durante 15 años, en los que participó en 37 discos, cosechó éxitos como "Las hojas blancas", "Julia" y "Un verano en Nueva York", que siguen entres las preferencias del público.



"Cada día se me acerca gente que no había nacido cuando empecé a cantar, que me buscan, les gusta tomarse una foto conmigo. Es muy agradable", explica el sonero, que luego pasó a integrar la orquesta de salsa venezolana Dimensión Latina, para sustituir a Oscar de León, para luego formar su propia orquesta.



"Tengo la dicha de mantener ese público que me quiere, que me ve con cariño. Los siento como si fueran familia y ellos me ven así también", indica el artista, que regresa a Nueva York, "una ciudad importantísima" en su carrera, junto con la cantante Victoria Sanabria, "una de las voces más emblemáticas" de música típica de Puerto Rico, dice con orgullo.



También estarán en el escenario el trío Ideal, con el que cantará boleros, y Johnny Olivo y su grupo Herencia de Plena, género autóctono de la isla. "Eso va a ser un goce total", asegura el salsero.



Montañez, de 76 años y que vuelve a la ciudad de Nueva York tras llevar esta gira de conciertos, -que comenzó para celebrar sus 56 años en la música- a ciudades en España, Suiza, Italia y Francia, asegura que es "muy difícil" elegir los temas porque son muchos los que ha interpretado a lo largo de esas cinco décadas de carrera profesional.



El popular músico de salsa llegará a Nueva York con su director musical y pianista, Pedro de Jesús, y sus hijos Harold y Andy, y lo acompañarán músicos de esta ciudad, tras lo cual la gira seguirá en California y otras ciudades en EE.UU. "La fiesta sigue", afirma con entusiasmo.