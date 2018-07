Allegados a Demi Lovato aseguran que la sobredosis que ha sufrido no fue de heroína

Bang Showbiz

Las primeras informaciones en conocerse acerca del repentino ingreso hospitalario de Demi Lovato este martes apuntaban a que la cantante de 25 años había sufrido una sobredosis de heroína mientras se encontraba acompañada de amigos en su mansión de Hollywood Hills.



En las últimas horas varias fuentes cercanas a ella han asegurado, sin embargo, que la intérprete de 'Sober' no había consumido dicha sustancia, una teoría que apoya el comunicado que ha difundido su equipo para anunciar que ya ha recuperado la consciencia y se encuentra aparentemente fuera de peligro.



"Demi está despierta y acompañada de su familia, que quiere expresar su gratitud a todos los que han enviado su cariño, su apoyo y sus oraciones. Algunas de las noticias que se han publicado son incorrectas y pedimos por favor que se respete su privacidad y que no se especule con su salud. Su recuperación es lo más importante ahora mismo", ha adelantado un representante de la artista.



En las últimas horas se ha podido ver a la madre de la artista, Dianna, y a su hermana menor, la actriz Madison De La Garza, en las inmediaciones del centro médico Cedars-Sinai en el que permanece bajo observación la estrella.



Según las declaraciones de varios agentes de la autoridad con los que habría hablado el portal TMZ, la propia Demi se negó a explicar a los paramédicos que la atendieron en su hogar qué droga había consumido y en la vivienda no se encontraron restos de sustancias ilegales, por lo que no se abrirá una investigación criminal sobre lo sucedido.



Por otra parte, varias fuentes han asegurado al mismo medio que en un primer momento los servicios de emergencia administraron a la joven Narcan, un medicamento utilizado para contrarrestar las sobredosis de opiáceos como la heroína.



Hasta principios de 2018 Demi era el ejemplo perfecto de que sí se podía recuperar el control de una vida y dejar atrás las adicciones, en su caso al alcohol y a diversas sustancias, pero hace unos meses ella misma confesaba en su canción 'Sober' que había sufrido una recaída tras seis años sobria. Desde entonces, sus allegados y fans más leales habían ido advirtiendo pequeños indicios de que había vuelto a caer en una espiral de autodestrucción; en su última actuación en directo del pasado fin de semana, sin ir más lejos, olvidó la letra del mencionado tema y acabó abandonando el escenario antes de tiempo.