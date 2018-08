Ben Affleck ingresa en rehabilitación por segunda vez en un año

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



El actor Ben Affleck ha accedido a ingresar en rehabilitación para lidiar con sus problemas con el alcohol por segunda vez en menos de un año, según ha confirmado la revista People. La encargada de hacerle ver que estaba perdiendo de nuevo el control y necesitaba recibir urgentemente ayuda profesional ha sido su exmujer y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner, quien también se encargó de llevarle ella misma en coche hasta el centro de Malibú donde se espera que pase varias semanas bajo tratamiento.



La estrella de Hollywood fue fotografiado este miércoles saliendo de su casa a bordo de un coche conducido por su ex, con un aspecto visiblemente desmejorado que vendría a confirmar los rumores que circulaban desde hace semanas: que el intérprete había vuelto a sumirse en una espiral de autodestrucción coincidiendo con su ruptura con Lindsay Shookus.



"Lo único que Ben quiere es volver a estar sobrio, por el bien de sus hijos, de Jen y de su carrera. Es muy consciente de todo lo que podría perder si no sigue los pasos que marca el programa y se dedica en cuerpo y alma a ellos", ha asegurado una fuente al portal ET Online.



La antigua protagonista de la serie 'Alias' se presentó en la vivienda de Affleck este miércoles y la abandonó poco después claramente angustiada antes de regresar acompañada de una desconocida para recoger al actor. Ella habría sido la responsable además de organizar una intervención para su exmarido hace dos días tras salir a la luz unas imágenes de Affleck consumiendo alcohol y saliendo de fiesta junto a una modelo Playboy llamada Shauna Sexton.



"Lindsay había sido un gran apoyo para Ben y él lo estaba haciendo muy bien. Le ayudó mucho y Jen estaba encantada de verle tan centrado. Lindsay pensaba que tenían por delante un futuro juntos, era una influencia positiva, pero él se sentía atado", afirma el mismo informante.