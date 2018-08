Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se pronunció sobre los casos de abuso sexual

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña hace pública su adhesión a lo expresado por el Papa Francisco, en su carta hecha publica el 20 de agosto de 2018, en la que señala, que “urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad” para evitar el abuso sexual.

Con vergüenza y arrepentimiento, reconoce el Papa Francisco “que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas” el abuso sexual a menores por parte de clérigos y consagrados. Destaca también los

esfuerzos realizado en la implementación de la “tolerancia cero” y los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que realicen o encubran estos delitos.

… “La conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos más con el presente en un camino de renovada conversión”… “Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que

se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacio para ser encubiertas y perpetuarse”, afirmó el Santo Padre.

Instamos a todos los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles en general a la lectura de esta carta del Papa Francisco, a fin de comprometernos cada vez más para aplicar los mecanismos de prevención y de denuncia de estos actos que hieren profundamente

a nuestra niñez.