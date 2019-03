Will Smith se enfrenta a su mayor temor nadando entre tiburones

Bang Showbiz

El actor Will Smith inauguró sus 50 años de vida haciendo puenting desde un helicóptero sobre el Gran Cañón y desde entonces ha seguido adelante con lo que él mismo ha definido como una especie de 'crisis existencial' de la mediana edad que ha decidido monetizar de forma muy inteligente grabando una serie para Facebook titulada 'Will Smith's Bucket List'.

Básicamente, en cada nuevo episodio la estrella de Hollywood se enfrenta a uno de sus miedos o intenta tachar uno de los puntos de su lista de cosas que hacer antes de morir. El último de estos desafíos, que se emitirá este mismo miércoles, le ha llevado a sumergirse en aguas infestadas de tiburones en las Bahamas.

"Al principio, cuando se me ocurrió la idea, me imaginaba a mí mismo en una especie de jaula. Desde luego no implicaba nadar abiertamente entre ellos", ha explicado el intérprete en el adelanto promocional del programa mirando a la cámara y encogiéndose de hombros mientras trata de aparentar cierta tranquilidad.

"Siempre me han aterrorizado los tiburones, toda mi vida. Yo le echo la culpa a Steven Spielberg", ha confesado.

Puede que el intérprete no vaya a formar parte de la secuela de 'Escuadrón suicida', pero salta a la vista que no le faltarán acción y emociones fuertes en su vida real a lo largo de los próximos meses. Y para hacerlo más divertido, ha intentado convertir en la medida de lo posible este nuevo proyecto en un asunto familiar: de cara a la primera entrega de la serie, se llevó a su mujer Jada Pinkett-Smith y a sus tres hijos a Dubái para conducir a toda velocidad entre las dunas del desierto o saltar en paracaídas.