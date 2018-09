Victoria Beckham no se 'arrepiente' de sus errores en materia de moda

Bang Showbiz

A pesar de que hace unos meses se sonrojaba al recordar algunas de sus propuestas estilísticas más estrafalarias, aquellas que pudieron tener sentido en su momento pero que definitivamente no han superado la prueba del paso del tiempo, a la diseñadora Victoria Beckham no le preocupa demasiado haber cometido determinados errores en materia de moda durante sus muchos años bajo el escrutinio público, consciente como es de que todo ello forma parte de un enriquecedor proceso de crecimiento personal cuyo desenlace no podría haber sido más positivo.

"No soy de esas que mira al pasado y se arrepiente avergonzada de todo lo que ha hecho. Para mí se trata de un viaje personal, un camino que me ha llevado hasta donde estoy ahora. No sé, creo que con los años he perfeccionado mi estilo y me identifico con cosas verdaderamente simples, prendas que me hagan sentir yo misma y que me aporten comodidad", ha explicado la esposa del exjugador de fútbol David Beckham a la edición británica de la revista Grazia.

Un ejemplo muy ilustrativo de la teoría que maneja la ex Spice Girl reside en la exitosa carrera que ha venido cultivando desde que se animara a crear su propia firma de moda, la cual recibió un sinfín de alabanzas y halagos hace solo unos días con la presentación de su nueva colección en la Semana de la Moda de Londres: un evento en el que Victoria prácticamente no se separó de su hija Harper.

"Mi hija conoce a mi estilista Guido desde que tenía tres meses, así que está muy familiarizada con todo esto. De hecho, el otro día me dijo: 'Mami, quiero peinarme antes del almuerzo, pero como lo hace él'... La verdad es que tengo suerte de ser mi propia jefa y poder compaginar la empresa con mi labor de madre, que siempre ha sido mi máxima prioridad", ha compartido en la misma conversación.