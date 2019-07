Unas Nike "Moon Shoe", subastadas por más de 437.000 dólares, baten récords

EFE





Un coleccionista canadiense pagó más de 437.000 dólares en una subasta de Sotheby's por un exclusivo par de zapatillas de deporte de Nike "Moon Shoe", el primer modelo de la marca en la que se utilizó la revolucionaria suela de tacos de goma, informó este martes la compañía.



El importe total de las "Moon Shoe", 437.500 dólares que desembolsará Miles Nadal, aniquiló el precio récord pagado anteriormente por unas zapatillas, que hasta ahora albergaban unas Converse firmadas por Michael Jordan, quien las llevó en la final de baloncesto de las olimpiadas de 1984 y que alcanzaron los 190.000 dólares en 2017.



En este caso, el ejemplar adquirido por Nadal es uno de los más destacados del gigante deportivo Nike, que fue diseñado por el cofundador de la marca Bill Bowerman cuando se inspiró en la plancha de gofres de su mujer para idear una suela con notable tracción para corredores.



De hecho, Bowerman habría volcado caucho sobre una plancha de gofres modificada para fabricar el primer prototipo de la suela de la zapatilla, que fue diseñada para corredores de las Olimpiadas de 1972, y que más tarde dio lugar a la extremadamente popular suela "waffle" de Nike.



El extremadamente costoso par de zapatillas es uno de los primeros 12 modelos que fueron hechos a mano y "el único conocido que no ha sido utilizado nunca", según Sotheby's.



Nadal describió su adquisición como "uno de los pares de zapatillas más excepcionales que se han producido nunca y un artefacto de la historia del deporte y de la cultura popular".



El coleccionista también compró los otros 99 modelos de zapatillas puestas en venta en la subasta online "The Ultimate Sneaker Collection", que se inició el pasado 10 de julio, por las que pagó otros 850.000 en una adquisición privada hace una semana.



Nadal tiene previsto exponer los 100 pares de zapatillas de Nike, Air Jordan, Adidas o Yeezy en su museo de Toronto, Canadá, donde el empresario muestra su extensa colección de automóviles.



Entre las 99 zapatillas comparadas la semana pasada se encuentra un ejemplar de cada una de las dos ediciones limitadas del diseño que Marty McFly llevó en la segunda entrega de "Back to the Future": la de 2011, de la que se produjeron 1.500 pares, y la reedición de 2016, de las que se fabricaron sólo 89.



El modelo de 2011 incluía luces en las tiras, los talones y en medio de la suela, en tanto que su reedición de 2016 sumó la tecnología de atado automático.



Además de estos modelos, Sotheby's también destaca unas Air Jordan 4 diseñadas por el rapero Travis Scott para una colección "Friends and Family" que jamás fueron lanzadas, y unas Adidas diseñadas por el músico Pharrell Williams en colaboración con la casa de moda Chanel, y que este le regaló al difunto Karl Lagerfeld.