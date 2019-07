Sentencia para el gallo Maurice, por cantar muy temprano se conocerá en septiembre

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



El juicio contra Maurice, el gallo acusado en el suroeste de Francia de perjuicio sonoro por cantar demasiado temprano, será resuelto el 5 de septiembre, informaron medios franceses.

Maurice no estuvo presente en la audiencia que se desarrolló en el tribunal de Rochefort (suroeste), como tampoco sus denunciantes, una pareja de jubilados.

Los que sí asistieron fueron Pompadour y Jean-René, un pollito y un inmenso gallo, que se desplazaron “en apoyo” de Maurice, Corinne Fesseau, así como una decena de personas, incluida una familia de Costa Rica, que visitaba a unos amigos. El grupo agitó pequeñas pancartas: “Nos importan nuestros gallos insulares”.

El cacareo de Maurice en el alba, molesta a sus vecinos, una pareja de jubilados que viajan a la localidad rural de Saint Pierre d'Oléron durante sus vacaciones.

De acuerdo con el abogado de los demandantes, Vicent Huberdeau, lo único que piden sus cliente es tranquilidad y que "encierren al gallo durante la noche" porque se trata de una "urbanización" y no está "en medio del campo".

"Saint Pierre d'Oléron tiene casi 7000 habitantes en invierno y 35000 en verano, mis clientes viven en una zona clasificada como residencial en el plano local de urbanismo. ¡No es un campo!. Mis clientes no solo pretenden estar tranquilos entre las 6:30 a.m. y las 8:30 a.m.", alegó la defensa de los demandantes.

Julien Papineau, abogado de la dueña de Maurice, alegó que entre 40 vecinos hay, solo se molestan por el cacareo la pareja de jubilados.

Un total de 155000 personas han firmado peticiones en los últimos meses, en respaldo a Maurice. Bruno Dionis du Séjour, alcalde de la localidad del suroeste, Gajac, ha solicitado al gobierno de Francia que declare los sonidos del mundo rural como parte del "patrimonio nacional".