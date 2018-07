Segunda edición de la competencia Next Image Awards 

Redacción Ego

ego@laestrella.com.pa



Luego del gran éxito de la competencia global de fotografía del año pasado, Huawei, el tercer fabricante más importante de smartphones en el mundo, lanzó la segunda entrega anual de los premios Next-Image Awards, con el apoyo del International Center of Photography (ICP), la organización global líder dedicada a la fotografía y a la cultura visual. Creativos visuales de todo el mundo fueron invitados a participar y competir para convertirse en los siguientes finalistas del concurso Next-Image, sometiendo su trabajo al juicio de un panel de expertos.

La edición 2018 de los Next-Image Awards se compone de seis categorías: Good Night, Faces, Hello Life, Check-In, Timeline, and Story Board. Al avanzar hacia la fase de 500 finalistas, el trabajo de los participantes restantes será evaluado por un panel compuesto por cinco expertos de la industria incluyendo a Mark Lubell del ICP, junto a cinco artistas visuales en ascenso –los cuales se han graduado recientemente de la ICP School– ya que la fotografía móvil no sólo puede ser definida por expertos, sino también por una generación joven que utiliza sus teléfonos inteligentes a diario para crear y compartir imágenes en redes sociales. Al concluir, se anunciará a un gran ganador quien recibirá un premio de $20,000, un dispositivo Huawei P20 Pro, y una laptop Huawei MateBook X Pro. Además se anunciarán a seis ganadores, uno por categoría, y 50 premios adicionales para finalistas.

Para aprovechar la emoción alrededor de esta competencia global, Huawei además realizará eventos enfocados en la visión de la compañía de expandir la expresión visual. Estos esfuerzos incluyen la creación de talleres con expertos en fotografía de renombre bajo el título Next-Image College, exhibiciones globales en capitales mundiales, además de una clase maestra de fotografía con expertos como Alex Soth, fotógrafo de Magnum Photos, hacia finales del 2018.

Por medio de Next-Image, los usuarios de los smartphones Huawei podrán redescubrir su pasión por la creación y el compartir contenidos visuales.

La convocatoria está abierta y los ganadores serán anunciados a finales de septiembre del 2018. Para más detalles, favor de consultar el sitio oficial del concurso: http://gallery.consumer.huawei.com

Participaciones a nivel mundial

Estos premios son una parte muy importante del extenso plan alrededor de este concepto que busca redefinir la expresión visual y la cultura por medio de cámaras de smartphones cada vez más intuitivas y profesionales. Iniciando en 2017, esta convocatoria ha brindado a los usuarios de smartphones Huawei alrededor del mundo una galería en donde pueden exponer lo mejor de su trabajo visual ante una audiencia global.

El año pasado se lograron arriba de 157,000 participaciones provenientes de 90 países, culminando con la selección de 500 finalistas.

“Me emociona anunciar una vez más la colaboración con Huawei en la segunda edición de la competencia Next-Image Awards”, comentó Mark Lubell, director ejecutivo del ICP. “Las imágenes que han nacido de este programa han sido poderosas y provocativas. Nos emociona el continuar con esta iniciativa ya que es una oportunidad para acercarnos a creativos de la imagen alrededor del mundo y celebrar al mismo tiempo el poder de la fotografía móvil, y así iniciar una conversación, y aumentar la educación visual para futuras generaciones”, añadió.