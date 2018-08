Niño de 12 años será estudiante más joven de Universidad Autónoma de México

Xinhua

A sus 12 años, Carlos Antonio Santamaría Díaz se convertirá, a partir del próximo 6 de agosto, en el estudiante más joven de la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde cursará la carrera de Física Biomédica.

En entrevista con periodistas, el niño, de alta capacidad cognitiva, admitió hoy jueves que será el único que vaya de la mano de sus padres a la puerta del aula, aunque se mostró listo para enfrentar cualquier reto.

"Sólo quiero estudiar; si me cierran las puertas, me meteré por las ventanas", dijo. Santamaría, que reconoció que tendrá que luchar contra el escepticismo ante sus capacidades y desempeño, explicó que la mayor dificultad para entrar a la Facultad de Ciencias es que sus padres no lograban convencer a los responsables de que lo dejaran hacer los exámenes de secundaria y bachillerato, porque decían que "seguramente era puro cuento".

Sin embargo, finalmente pudo realizar el examen de admisión al igual que los 148.000 aspirantes de este año.

La prueba, afirmó, fue muy dura porque contenía distintas operaciones matemáticas y "yo todavía no me metía muy bien a integrales". Pese a ello, obtuvo 105 aciertos de un total de 120, suficiente para ser aceptado.

"Me gustaría encontrar a más niños como yo, ayudarlos con lo que no les dejan hacer en la primaria o secundaria, decirles por dónde pueden seguir para seguir aprendiendo, porque nunca se debe parar", agregó.

La UNAM se convirtió en la segunda mejor institución educativa de América Latina, luego de avanzar nueve lugares en el ranking QS World University 2019. Asimismo, se situó en el puesto 53 a nivel mundial tras presentar una evaluación favorable en el indicador Academic Reputation, donde se toma en cuenta la opinión sobre sus más de 83.000 académicos.