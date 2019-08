La montaña rusa fue creada 'para salvar a EEUU de Satanás'

Daniel M. Alarco

La invención de la montaña rusa, señala la revista Smithsonian, se remonta a los años 1880, en una fábrica en Elkhart, Indiana, donde el dueño, Lamarcus Thompson (35), atravesaba por un período de crisis religiosa debido a la caída de los Estados Unidos hacia "el hedonismo y la inmoralidad".

Thompson, que era un cristiano acérrimo, "no estaba feliz con el tipo de diversión" de la época, "como bares y burdeles", según David Hahner Jr., un historiador de montañas rusas entrevistado para el episodio 'Shock and Awe' del programa My Million Dollar Invention.

Inspirado por unos rieles de tren que transportaban carbón utilizando la gravedad en Mauch Chunk (Pensilvania), Thompson diseñó para "salvar a los Estados Unidos de Satanás" una forma de entretenimiento saludable: la primera montaña rusa, bautizada como 'Switchback Gravity Railway'.

Y en su misión, explica el mismo programa, el empresario tuvo como objetivo construir el proyecto en una ciudad conocida por "el hedonismo y la inmoralidad" en ese entonces: Coney Island.

Era 1884 y la montaña rusa alcanzaba solo una velocidad de poco más de nueves kilómetros por horas, pero para los primeros clientes elevarse 15 pies en el aire era "una descarga vertiginosa de adrenalina".