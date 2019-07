Moda colombiana busca aumentar sus ventas con llegada de 4 empresas a Amazon

Así lo informó este martes Procolombia, la entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera, la exportaciones no minero-energéticas y la imagen del país, que detalló en un comunicado que las cuatro compañías ya hacen parte del catálogo de moda de Amazon.



"La experiencia de estas compañías nos demuestra el gran valor de esta herramienta que reduce los intermediarios en las distintas cadenas y ofrece la oportunidad de llegar a consumidores finales a nivel global", manifestó la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro, citada en la información.



Las compañías llegaron a la plataforma digital gracias al programa "Colombia a un clic", de la entidad de promoción y que fue lanzado en abril pasado.



"Uno de los principales objetivos de Procolombia es que las empresas colombianas aprovechen el e-commerce (comercio digital) como un canal de ventas para exportar sus productos", añadió Santoro.



Entre los productos "hechos en Colombia" que ya hacen parte del catálogo de Amazon hay vestidos de baño, ropa de playa, prendas para hombre y ropa de control, que son prendas que incluyen valores agregados como bandas para la corrección de postura, bandas abdominales para elevar la temperatura corporal o textiles con propiedades especiales.



El desarrollador de tienda electrónica de Agua Bendita, Andrés Gómez, aseguró que esperan lograr unas ventas "en el corto plazo" de 200.000 dólares.



"Gracias a las métricas e informes detallados que podemos generar por el portal administrativo de Amazon se nos facilita la lectura de los mercados, lo cual muy pronto nos va a sugerir ajustes y correcciones los cuales debemos adaptar a nuestra estrategia para continuar creciendo”, manifestó Gómez.



Según Amazon, citada en el comunicado, la alianza que estableció con Procolombia para llevar estas prendas a la plataforma los ha "impresionado mucho".



"No solo en nuestros esfuerzos para permitir que las empresas colombianas vendan en Amazon, sino que también buscamos innovar para todos nuestros clientes colombianos, incluidos los consumidores y asociados", resaltó la empresa estadounidense.



Añadió: "El enfoque innovador adoptado por ProColombia para asociarse con Amazon, a través de la iniciativa 'Colombia a un clic', demuestra la importante dedicación que tiene la entidad, para promover el crecimiento a largo plazo para Colombia".



La compañía también abrió la puerta a que otras compañías del país andino lleven sus productos a la plataforma, pues considera que en Colombia hay bienes "de alta calidad que pueden satisfacer y deleitar" a sus clientes.



El plan piloto de "Colombia a un clic" con Amazon incluyó además "sesiones de formación, consultoría en cierre de brechas, apoyo para ser vendedor en la plataforma, diseño de la estrategia digital para generar tráfico, y seguimiento a los negocios".



Procolombia también cuenta con alianzas para promover las ventas de las compañías del país en Dafiti, Linio y Mercado Libre, mientras que está en conversaciones con Alibaba para hacer lo mismo.



“Entre 2019 y 2021 se espera que la facturación global pase de 3 billones de dólares a 5 billones de dólares, lo cual genera un espacio de participación para que los empresarios colombianos puedan ofrecer sus productos o servicios al mundo”, añadió Santoro.



La funcionaria explicó que “este canal de venta, más que una tendencia, se ha convertido en una necesidad para aquel empresario que proyecte mayores exportaciones en la próxima década".



"Por ello en los ejes estratégicos de Procolombia está el hecho de promover las exportaciones no minero energéticas del país, con especial énfasis en el comercio electrónico”, apostilló la directiva.