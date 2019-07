Hammad Safi, el niño de Pakistán que se vuelve una sensación con sus charlas motivadoras

Safi viste elegantemente y es un buen orador. Pero su mayor activo es su edad: tiene 12 años.



No en vano le apodan el "pequeño profesor".



"Cuando la gente me ve dando charlas se inspiran solo con verme, por lo joven que soy", afirma Safi, el menor de seis hermanos e hijo de un hombre de negocios.



El adolescente dispone de casi 600.000 subscriptores en el canal Youtube, donde algunos de sus vídeos, en urdu, han sido vistos millones de veces. En la red social Facebook cuenta con más de dos millones de seguidores.



Comenzó a dar charlas motivacionales a la edad de ocho años, tras matricularse en el centro educativo Universidad de Inglés Hablado y Ciencias de la Informática (USECS), especializado en idiomas y tecnología, con especial énfasis en la oratoria.



"Mis profesores me motivaron y me inspiraron para trabajar por Pakistán", dice el menor, que da charlas en colegios y universidades a lo largo de su país.



Y en ello está. Sus charlas se centran sobre todo en la educación en un país donde el 40 % de sus 207 millones de habitantes no sabe leer o escribir y 20 millones de niños no acuden al colegio.



"Creo que el mayor problema (en Pakistán) es la educación. Quiero inspirar a los jóvenes para que estudien, para que accedan al conocimiento, a la sabiduría", subraya el pequeño profesor.



Safi cree que en su país hay mucho "talento", pero que los jóvenes paquistaníes "no conocen su potencial".



Para llegar a ese potencial, les aconseja leer biografías de grandes líderes y usar internet y Youtube para acceder a las enseñanzas de universidades en todo el mundo.



En una charla motivacional en su residencia de Islamabad, Safi exhorta a las 30 personas que le escuchan a que tengan un comportamiento "positivo", rechacen el "miedo" y no se dejen asustar por los desafíos.



"Cualquiera que sea tu objetivo a largo plazo en tu vida, divídelo en objetivos a corto plazo", aconseja.



Su público, chavales de entre 11 y 23 años, siguen sus palabras con atención.



"He aprendido mucho de él, como el pensamiento positivo y cómo puedo construir mi futuro", dice a Efe Zabih Ullah, un estudiante de una madrasa de 18 años, que tras asistir a sus clases ha decidido estudiar más allá de la religión.



Naqeeb ul Rehman, de 22 años, opina que escuchar a Safi es como si "te diese algún tipo de poder" y sientes que "puedes conseguir lo que quieras".



Otros estudiantes hacen hincapié en que Safi "tiene mucho éxito", algo que creen que pueden repetir ellos mismos.



"Creo que si él está haciendo lo que hace a su edad ¿por qué yo no puedo hacerlo?", se pregunta Mohamed Ibrahim, estudiante de 23 años de Arte que quiere convertirse en erudito del islam.



Safi explica a sus alumnos que se levanta cada día a las cinco de la mañana, hace ejercicio, reza y después comienza a estudiar.



Su jornada está regida por un horario de 18 horas, que incluye entre 10 y 12 de estudio.



En estos momentos estudia turco, árabe, farsi, chino e inglés.



"Cuando tengo tiempo libre juego a críquet, fútbol o a videojuegos", relata.



La fama del pequeño profesor ya ha superado las fronteras paquistaníes con visitas a Dubai y Arabia Saudí. En agosto tiene previsto eventos en Turquía, donde se reunirá con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan.



También sus ambiciones han crecido.



"Quiero ser un líder de Pakistán. Y un líder del mundo", afirma sin un tapujo de humildad