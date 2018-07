El Rey Felipe VI asiste al España-Rusia en el estadio Luzhniki

El Rey no quiso faltar a esta cita trascendental en el estadio Luzhniki de Moscú, a la que la selección española llega como primera del grupo B y la anfitriona segunda del A.



El monarca mostró su apoyo y el de la Casa Real al equipo nacional, por entonces dirigido por Julen Lopetegui, el pasado 7 de junio, cuando acudió a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para desear la mayor de las suertes y despedir a los internacionales españoles antes de partir hacia Krasnodar, donde instaló su 'cuartel general' para la Copa del Mundo.



"Sé que no hace falta que lo diga, pero que hagáis lo que sabéis hacer mejor, que lo hagáis con ganas, con ilusión. Durante todo este tiempo hasta, espero, el 15 de julio vais a llevar el corazón del país sobre vuestras espaldas", indicó dicho día a los internacionales que ahora dirige Fernando Hierro.



El Rey Felipe hizo un viaje relámpago para asistir al encuentro, reiterar su apoyo a la selección nacional, y abandonará Moscú al finalizar el mismo. También acuden el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda.



Por otro lado, finalmente el Kremlin anunció que el presidente ruso, Vladímir Putin, no podía asistir por cuestiones de agenda.



Hasta ahora en la agenda del presidente ha figurado y figura la asistencia a las ceremonias de la inauguración y la clausura del Mundial, pero en este caso no asistió. Lo hizo en su lugar el primer ministro, Dmitry Medvedev.



El Rey Felipe VI y los miembros de la Casa Real son habituales en la asistencia a grandes acontecimientos deportivos. Sin ir más lejos, el pasado día 22 asistió a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona.



Esta temporada Felipe VI asistió el pasado 16 de mayo a Lyon (Francia) a presenciar la final de la Liga Europa entre el Atlético de Madrid y el Marsella, con triunfo rojiblanco, y el 21 de abril a la de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, que coronó de nuevo a los azulgrana. El Rey Juan Carlos estuvo en la de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool en Kiev, con victoria blanca.



Aún como Príncipe de Asturias, Felipe VI acudió a numerosos partidos de la selección en grandes competiciones, entre ellas a la final del Mundial de Sudáfrica 2010 en Johannesburgo que ganó España a Holanda y a la de la Eurocopa 2012 en Kiev en la que la Roja se impuso a Italia.



Según informó la FIFA, además de miembros del consejo de la misma, asisten además leyendas como Carles Puyol, campeón mundial y europeo con la selección española, el ruso Dmitry Sennikov, el alemán Lothar Matthaeus, el español Luis García y el brasileño Roberto Carlos.