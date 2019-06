La familia de Michael Jackson le homenajea diez años después de su muerte

"Berry Gordy Jr., el fundador de la Motown, elogió a su protegido (al poco de morir) diciendo: 'El rey del pop no es lo suficientemente grande para él. Creo que es simplemente el mayor artista que jamás haya vivido'", recordó hoy la familia Jackson en un comunicado de prensa.



"Una década después, Michael Jackson está todavía con nosotros, y su influencia está integrada en la danza, la moda, el arte y la música del momento. Es más importante que nunca", añadieron.



Y aunque los Jackson subrayaron la excelencia musical de su familiar, también quisieron ensalzar su labor filantrópica y humanitaria.



"'Creo que cada persona puede marcar la diferencia en la vida de alguien necesitado', dijo Michael. Así es como honramos a Michael", finalizaron.



El genial y excéntrico Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air, un exclusivo barrio en la parte occidental de Los Ángeles (EE.UU.).



Medios locales mostraron este martes imágenes de decenas de personas que acudieron a rendirle homenaje a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles o al cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale (EE.UU.) en el que fue enterrado.



Artista precoz y brillante junto a sus hermanos en el grupo superventas The Jackson 5, Jackson alcanzó en solitario la cima del pop con álbumes como "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) y "Bad" (1987).



Su legado dentro de la música es incuestionable, pero su figura fuera del arte quedó ensombrecida por las acusaciones que durante años le han señalado por presuntos abusos sexuales a menores.



Aunque nunca fue condenado por esas acusaciones, este turbio asunto ha vuelto a la actualidad por el reciente estreno del documental "Leaving Neverland" (2019), en el que dos personas aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del cantante cuando eran menores.