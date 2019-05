Fallece un árbitro cuando dirigía un partido a más de 4.000 metros en Bolivia

EFE





El árbitro Víctor Hugo Hurtado, de 32 años, falleció este domingo minutos después de sufrir un desmayo cuando dirigía los primeros minutos del segundo tiempo del partido entre el Always Ready de El Alto y el Oriente Petrolero de la División Profesional de Bolivia.



"Lamentablemente tengo que comunicar que ha fallecido", dijo a Efe el presidente del Always Ready, Fernando Costa, desde el Hospital del Norte de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde se llevó al árbitro para socorrerlo.



Costa afirmó que cuando Hurtado estaba "en la puerta de emergencias" del hospital sufrió un "paro cardiorespiratorio".



Las imágenes de la televisión registraron el momento en que el árbitro se desplomó cuando se desarrollaba una jugada de peligro sobre una de las porterías.



De inmediato un grupo de paramédicos le asistió con una máscara de oxígeno y su traslado hasta una ambulancia que estaba en uno de los accesos a la cancha del estadio municipal de Villa Ingenio.



Dicho escenario está situado a más de 4.000 metros de altura y es considerado como el de mayor altitud de Bolivia y del mundo en los que se juega fútbol a nivel profesional.



Consultado sobre una posible relación entre ese factor y las complicaciones que sufrió el juez, Costa manifestó: "es prematuro hablar de ello".



Añadió que "sería imprudente" establecer una conclusión puesto que Hurtado no mostró complicaciones o dolencias las horas previas al juego.



Incluso, Costa aseguró que el árbitro dirigió el miércoles pasado el partido entre The Strongest y Blooming en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, y que desde ese día permaneció en la región a la espera del duelo de este domingo entre el Always Ready y el Oriente Petrolero.