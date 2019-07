Más del 40% de los latinoamericanos dejan las redes sociales por privacidad

Verónica Castillero

Según el reciente Informe Global sobre la Privacidad realizado por Kaspersky, 4 de cada 10 latinoamericanos (37%) estarían dispuestos a darse de baja de las redes sociales si así pudieran garantizar la privacidad de sus datos para siempre.

Los miedos asociados a la privacidad digital generan ansiedad y preocupación sobre la utilización y distribución de sus datos personales en internet. En este informe se ofrece una visión general sobre cómo y por qué los usuarios otorgan un valor cada vez mayor a su información personal.

Las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter desempeñan un papel muy importante en nuestras vidas. Según el informe de Kaspersky sobre “el verdadero valor de la privacidad digital”, el 93% de los latinoamericanos ya cede sus datos personales a estas empresas como moneda de cambio para expresar sus ideas, comunicarse con amigos o familiares o ponerse al día de las últimas noticias, ideas y tendencias.

No obstante, al margen de los numerosos beneficios que las redes sociales aportan, son muchos los que estarían dispuestos a abandonarlas si este fuera el precio a pagar por recuperar su privacidad digital para siempre.

El informe de Kaspersky revela que el 17% de los latinoamericanos reconoce ceder información personal para registrarse o participar en juegos y concursos divertidos –“¿A qué famoso te pareces? o “¿cuál es tu comida favorita?”-, algo que no podrían hacer si salieran de las redes sociales. Adicionalmente, abandonar las redes sociales haría más complejo el proceso de ingresar a diferentes páginas y servicios web para el 59% de los latinoamericanos que vincula estas cuentas a sus perfiles de Facebook o Twitter.

Resulta aún más curioso que en una región en la que los smartphones han superado un índice de penetración de mercado de un 68%, el 37% de los latinoamericanos estaría dispuesto a despedirse de su teléfono inteligente si así pudiera garantizar la privacidad de sus datos para el resto de su vida.

Hoy las redes sociales han llegado a un punto en el que la calidad de la experiencia del usuario es directamente proporcional a la cantidad de información que esté dispuesto a ceder, ya sea información financiera, de geolocalización, sobre su patrón de compra, sus preferencias de comida o su situación sentimental. Por ello, no es extraño que ese sentimiento de nostalgia por la privacidad perdida pueda estar resurgiendo.

Sin embargo, incluso sacrificar por completo nuestra presencia en las redes sociales no sería suficiente para proteger nuestra privacidad digital. Se trata de un proceso en el que cuentan muchos factores, y no un problema que se puede resolver en un solo día.

“En un pasado no muy lejano compartimos nuestros datos privados con servicios de redes sociales a cambio de numerosos beneficios, sin siquiera pensar en las potenciales amenazas o sus consecuencias. Sin embargo, ahora que se han dado a conocer numerosas filtraciones de datos en todo el mundo, los usuarios son cada vez más conscientes de los riesgos”, comenta Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para América Latina y el Caribe. “Muchos prefieren no revelar determinados datos personales y prestan más atención a lo que comparten en los servicios en línea. Pero, la mayoría sigue sin saber cómo proteger su privacidad digital y estaría dispuesta a abandonar las redes para garantizar que su información permanezca segura. Mantener seguros los datos personales mediante la actualización regular de las claves de acceso a las redes sociales y la utilización de soluciones de seguridad, servirá para generar mayor confianza entre los consumidores sobre la seguridad de sus datos online”.

Para mantener la privacidad digital, Kaspersky recomienda algunas medidas sencillas:

-Revise con frecuencia la configuración de la privacidad de sus cuentas y utilice contraseñas seguras para sus perfiles en redes sociales

-No abra o almacene archivos desconocidos. Podrían ser maliciosos

-No se deje engañar por personas sospechosas que prometan objetos valiosos a cambio de sus datos personales y no comparta demasiados detalles sobre su identidad

-No utilice las mismas claves para más de una página web o servicio

-Utilice soluciones de seguridad de confianza con funcionalidades que ayuden a reducir los riesgos para la privacidad tales como Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Secure Connection o Kaspersky Password Manager